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КХЛ

Крикунов: хоккеисты "Динамо" не хотели играть со "Спартаком" в первом раунде плей-офф

Тренер московского клуба считает, что играть с "Локомотивом" его команде было бы попроще
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов
© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" не хотело встречаться со "Спартаком" в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

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В заключительном матче регулярного чемпионата "Динамо" уступило одноименной команде из Минска со счетом 3:4, несмотря на то, что выступало основным составом. В случае победы команда Крикунова заняла бы третье место в таблице Западной конференции и в первом раунде плей-офф сыграла бы с ярославским "Локомотивом".

"Мы наоборот не хотели играть со "Спартаком". Мне кажется, что с "Локомотивом" нам было бы попроще, хотя они концовку чемпионата провели очень хорошо. Причина поражения и неудачного отрезка в конце чемпионата, наверное, кроется в том, что игроки немножко успокоились, когда выполнили задачу попадания в плей-офф", - сказал Крикунов.

"Динамо" в регулярном чемпионате одержало четыре победы над "Спартаком" в четырех матчах. "Это ничего не значит", - отметил главный тренер бело-голубых.

Стартовый матч серии до четырех побед между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 2 марта на "ВТБ-Арене".

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