Барышева надеется, что конькобежцы Кулижников и Мурашов восстановятся к финалу Кубка мира

"У Муштакова травма паха, которая его беспокоит, к тому же он еще и простудился, надеялись, что все-таки он сможет пробежать чемпионат, но после первой дистанции стало понятно, что повреждение и простуда дают о себе знать при максимальных проявлениях на соревнованиях, - сказала Барышева. - Что касается Кулижникова и Мурашова, то они до начала чемпионата, прибыв в Хамар, говорили, что не очень себя чувствуют, и прежде всего это связано с акклиматизацией, которая, наверное, происходит у большинства участвующих в турнире спортсменов".

"Не очень хорошее самочувствие отражалось на их функциональных способностях, старались проявить себя, как планировали, потому что Кулижников ехал туда выигрывать, - сказала Барышева. - И это не громкие слова и не эмоции после удачного чемпионата мира на отдельных дистанциях. Это был реальный план, и при нормальных обстоятельствах Кулижникову нет равных в мире сейчас, но он по-прежнему остается человеком, и организм так или иначе предъявляет определенные требования. К тому же Кулижникова беспокоит плечо, на которое он не хотел обращать внимания, потому что был предельно сконцентрирован на турнире в Хамаре".

Психология и высота

"Кулижникову психологически было сложно мобилизоваться с травмированным плечом и тем функциональным состоянием, в котором он сейчас находится, - сказала Барышева. - Наверное, можно было бы говорить о борьбе за призы в любом случае, но спортсмен страдает, сам Кулижников прокомментировал, что после 300 м он не чувствовал своих мышц. Приняли такое решение, будем надеяться, что сезон не закончен для наших спринтеров, и мы сможем их увидеть в Херенвене на финале Кубка мира. Кулижников принес извинения, и теперь ребята будут пытаться восстановиться и показать себя в Херенвене через неделю".

Барышева отметила, что на самочувствии спортсменов сказалась перемена высоты. "Функциональные особенности, которые необходимо демонстрировать, ребята просто не могут показать сейчас, потому что ощущают жесткую акклиматизацию после многочасового перелета, временной разницы, - сказала она. - К тому же насколько я понимаю, наиболее жестко отражается смена высоты - они вернулись после среднегорья практически на равнину, и организм не очень-то этому рад. К сожалению, так случилось, мы сами очень переживаем, у нас даже был заявлен запасной, но понадеялись, что трое наших лидеров смогут продолжить, но так вышло".

Кулижников является пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также в его активе есть серебряная и бронзовая награды. Россиянин трижды побеждал на мировых первенствах в спринтерском многоборье, пять раз выигрывал золото на чемпионатах Европы и один раз становился бронзовым призером. Мурашов - чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион Европы. В активе Муштакова две бронзовые медали чемпионатов мира на отдельных дистанциях.