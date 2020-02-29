Российский конькобежец Кулижников из-за плохого самочувствия снялся с ЧМ

ТАСС, 29 февраля. Россиянин Павел Кулижников принял решение завершить участие в чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье после первого дня соревнований по причине плохого самочувствия. Комментарий спортсмена приводит нидерландский портал nu.nl .

После первых двух забегов на 500 и 1000 м, которые прошли в пятницу, он шел третьим в общем зачете.

"Я действительно себя плохо чувствую. Это очень странное ощущение, сильно отличающееся от того, что было на прошлогоднем первенстве в Херенвене, когда я победил. Сегодня на дистанции 500 метров я был совершенно изможден после 300 метров, ноги не двигались. Такое чувство, будто я заболел, впервые за последние пять лет я чувствовал себя подобным образом", - сказал 25-летний спортсмен.

Кулижников является пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также в его активе есть серебряная и бронзовая награды. Россиянин трижды побеждал на мировых первенствах в спринтерском многоборье, пять раз выигрывал золото на чемпионатах Европы и один раз становился бронзовым призером.

Чемпионат мира в норвежском Хамаре завершится 1 марта.