Екимов назвал серебро Войновой в спринте на ЧМ по велоспорту большим достижением

"В ее ситуации серебро - это действительно большое достижение, учитывая те обстоятельства, которые сложились с прошлого года, когда Даша Шмелева упала и травмировалась, выбыла из подготовки, - сказал Екимов. - У Насти приключилась своя беда в начале года, она тоже сорвала график, плюс здоровье пришлось поправлять. И в этих условиях серебро в индивидуальном спринте - это круто, я считаю, очень большое достижение".

"Я был практически уверен, что в командном спринте у них ничего не получится - оно и не нужно было, ведь есть Олимпийские игры, и тем не менее они подтвердили высокую позицию, у них было четвертое место с отставанием в десятые доли секунды от лидеров, - сказал глава федерации. - В целом я считаю, что девчонки молодцы, самое главное - они не растеряли свои позиции, собрались с духом, восстановились после травм и болезней, мотивировали себя, естественно, понимая, что они едут на Олимпийские игры, это будет совершенно другая подготовка и мотивация".

Войнова - четырехкратная чемпионка мира, дважды она побеждала в гите и еще два раза - в командном спринте в паре с Дарьей Шмелевой.

Чемпионат мира в Берлине завершится 1 марта.