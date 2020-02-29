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Летние олимпийские виды спорта

Екимов назвал серебро Войновой в спринте на ЧМ по велоспорту большим достижением

Эта медаль стала для россиянки первой в индивидуальных спринтерских гонках в рамках чемпионатов мира
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Серебряная медаль чемпионата мира по велоспорту на треке в индивидуальном спринте является большим достижением для россиянки Анастасии Войновой. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

27-летняя Войнова завоевала серебро в пятницу. Эта медаль стала для нее первой в индивидуальных спринтерских гонках в рамках чемпионатов мира.

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"В ее ситуации серебро - это действительно большое достижение, учитывая те обстоятельства, которые сложились с прошлого года, когда Даша Шмелева упала и травмировалась, выбыла из подготовки, - сказал Екимов. - У Насти приключилась своя беда в начале года, она тоже сорвала график, плюс здоровье пришлось поправлять. И в этих условиях серебро в индивидуальном спринте - это круто, я считаю, очень большое достижение".

"Я был практически уверен, что в командном спринте у них ничего не получится - оно и не нужно было, ведь есть Олимпийские игры, и тем не менее они подтвердили высокую позицию, у них было четвертое место с отставанием в десятые доли секунды от лидеров, - сказал глава федерации. - В целом я считаю, что девчонки молодцы, самое главное - они не растеряли свои позиции, собрались с духом, восстановились после травм и болезней, мотивировали себя, естественно, понимая, что они едут на Олимпийские игры, это будет совершенно другая подготовка и мотивация".

Войнова - четырехкратная чемпионка мира, дважды она побеждала в гите и еще два раза - в командном спринте в паре с Дарьей Шмелевой.

Чемпионат мира в Берлине завершится 1 марта.

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