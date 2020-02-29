Вратарь "Рейнджерс" Георгиев заявил, что команде не хватило сил в матче с "Филадельфией"

ТАСС, 29 февраля. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев заявил, что причиной поражения в гостевом матче против "Филадельфии" стала нехватка сил у игроков его команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу нью-йоркского клуба.

"Филадельфия" выиграла со счетом 5:2. Георгиев отразил 35 бросков.

"Я думаю, что сегодня нам просто не хватило сил. Конечно, мы не ищем оправданий, но играть второй день подряд, когда против тебя выходит такая хорошая команда, трудно. Второй период стал для нас переломным", - сказал Георгиев.

В нынешнем сезоне Георгиев провел 31 игру в составе "Рейнджерс", в которых одержал 16 побед. "Рейнджерс" потерпели первое поражение за шесть матчей и расположились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка в 64 встречах.