Хоккеист Яшкин считает, что в московском "Динамо" полностью перезапустил карьеру

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин считает, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ему полностью удалось перезапустить карьеру. Об этом он рассказал журналистам.

Яшкин, который прошлый сезон провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вашингтон", перешел в "Динамо" летом 2019 года. 26-летний нападающий стал вторым бомбардиром и вторым снайпером по итогам регулярного чемпионата, набрав 63 очка (31 шайба + 32 передачи).

"У меня были эти цели перед сезоном, я доволен. Конечно, обидно, что не смог обогнать Кирилла Капризова (33 шайбы) в гонке снайперов, дай бог, что все эти голы будут в плей-офф. Целью было перезапустить карьеру, считаю, что это полностью получилось", - отметил Яшкин.

В первом раунде плей-офф "Динамо" встретится со "Спартаком". "Нам было без разницы, на кого попадать, в плей-офф надо всех проходить. Не знаю, расслабились или нет в концовке, но так получилось. Но сейчас уже все мысли о плей-офф", - сказал Яшкин.

В регулярном чемпионате бело-голубые одержали над "Спартаком" четыре победы в четырех матчах. "Все игры были хорошие, равные, будет бой. Я думаю, что в плей-офф будут такие же игры. Будем стараться выиграть все четыре игры", - подчеркнул Яшкин.