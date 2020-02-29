Лыжник Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе КМ в Лахти

ТАСС, 29 февраля. Российский лыжник Александр Большунов стал вторым по итогам 15-километровой гонки классическим стилем с раздельным стартом, которая прошла на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Большунов из-за проблем с инвентарем упустил победу в "Ски Туре"

Когда лыжи не едут.

Когда лыжи не едут. Большунов из-за проблем с инвентарем упустил победу в "Ски Туре"

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Победителем гонки стал финн Ииво Нисканен, который преодолел дистанцию за 32 минуты 15,5 секунды. Большунов отстал на 10,1 секунды. Третье место занял норвежец Ханс Холунн (+28,8).

Еще один российский лыжник Илья Семиков стал четвертым (+38,8), Александр Бессмертных - девятым (+55,1), Иван Якимушкин - 10-м (+59,3), Алексей Червоткин - 11-м (+1.00,9), Андрей Собакарев - 15-м (+1.18,1), Евгений Белов - 19-м (+1.35,2).

Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, в его активе 2028 очков. Вторым идет норвежец Йоханнес Клебо (1563), третье место занимает его соотечественник Пол Голберг (1238).

Следующая гонка в рамках Кубка мира пройдет в норвежском Коннеруде 4 марта.