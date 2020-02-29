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Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко: лыжник Большунов оправился после неудачи в "Ски Туре" на этапе КМ в Лахти

В субботу россиянин занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский лыжник Александр Большунов в ходе 15-километровой гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти преодолел психологический барьер после неудачи в "Ски Туре". Об этом ТАСС сообщил личный тренер Большунова Юрий Бородавко.

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На прошлой неделе в Тронхейме завершилась первая в истории многодневка "Ски тур". Стартовавший первым в заключительной гонке Большунов не сумел сохранить лидерство из-за проблем с лыжами и занял итоговое седьмое место. Гонка в Лахти стала первой для Большунова после "Ски Тура". Спортсмен в Финляндии завоевал серебряную медаль, уступив лишь финну Ииво Нисканену.

"Результат хороший, быть вторым на этапе Кубка мира, проиграв только одному из лучших "классистов" мира Нисканену у него дома, - это великолепно, - сказал Бородавко. - Я думаю, никаких проблем нет, рассматриваем его как очередной этап Кубка мира и стараемся по максимуму зарабатывать очки. Сегодня он еще больше увеличил отрыв от Йоханнеса Клебо [в общем зачете Кубка мира], с поставленными целями и задачами он справился, видно, что преодолел психологический барьер, который был после той неудачи в Тронхейме, и опять показал свой уровень".

Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, в его активе 2028 очков. Вторым идет норвежец Клебо (1563), третье место занимает его соотечественник Пол Голберг (1238).

Следующая гонка в рамках Кубка мира пройдет в норвежском Коннеруде 4 марта.

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