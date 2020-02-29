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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти для подготовки к следующей гонке

В субботу в Лахти россиянин завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км классическим стилем
Александр Большунов EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский лыжник Александр Большунов не примет участия в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти, чтобы сосредоточиться на подготовке к следующей личной гонке, которая пройдет в норвежском Осло 8 марта. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Юрий Бородавко.

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Ранее на этапе в Лахти Большунов завоевал серебряную медаль в гонке классическим стилем на 15 км с раздельным стартом. Мужская эстафета в Лахти пройдет 1 марта.

"Саша не побежит [эстафету], - сказал Бородавко. - Ничего не случилось, нужно готовиться к следующей гонке, она будет тяжелой, на 50 километров, а эстафеты бежать не обязательно, надо дать возможность другим посоревноваться. В этой эстафете нет такой важности, мы изначально говорили, что надо дать шанс остальным, поскольку у нас очень серьезная конкуренция у мужчин. И больше внимания уделить подготовке к следующему этапу".

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, в его активе 2028 очков. Вторым идет норвежец Йоханнес Клебо (1563), третье место занимает его соотечественник Пол Голберг (1238).

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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