Чабан: ошибка Никитиной в третьем заезде лишила ее медали ЧМ по скелетону

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 29 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Досадная ошибка, допущенная лидером женской сборной России по скелетону Еленой Никитиной в третьем заезде, лишила ее возможности выиграть одну из медалей чемпионата мира. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Первое место заняла немецкая скелетонистка Тина Херман, она показала результат 3 минуты 54,52 секунды. Второй стала швейцарка Марина Джилардони (отставание - 0,22 секунды), третьей - австрийка Жанин Флок (+1,21). Никитина заняла пятое место (+1,50), ее соотечественницы Юлия Канакина и Рената Хузина разделили 11-е место (обе проиграли Херман 4,38 секунды).

"Нам очень хотелось побороться здесь за призы, и возможность такая была. Но, к сожалению, сегодня в первом заезде Лена допустила ошибку в начале трассы, после чего не могла разогнаться к финишу и набрать нужную скорость. В заключительном заезде она выступила получше, но до медали все равно не дотянулась. Но мы рассчитывали на медаль", - заметил Чабан.

По итогам двух пятничных заездов Никитина занимала промежуточное третье место.

"В третьей попытке она установила свой очередной рекорд стартового разгона, что свидетельствует о хорошем физическом самочувствии. Но на трассе были ошибки, которые могли быть обусловлены излишним волнением. Видимо, хотела очень сильно, но не получилось", - отметил собеседник ТАСС.

"Завтра состоится смешанная гонка. Мы провели небольшое собрание. Спортсмены понимают, что завтра у них будет последний шанс выиграть медали чемпионата мира, который они очень хотят использовать. Будем бороться завтра", - заключил Чабан.