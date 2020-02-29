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Футбол в России

Дюков: футбольные клубы в России не должны зависеть от помощи региональных бюджетов

По мнению главы РФС, клубы должны зарабатывать самостоятельно

ТАСС, 29 февраля. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что футбольные клубы не должны получать финансовую поддержку из региональных бюджетов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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"Если говорить о той помощи, которую оказывают региональные бюджеты, то в принципе это неправильно. Если говорить о некой перспективе, то мы, конечно, должны ставить перед собой задачу, чтобы свести эту помощь на нет, прежде всего я говорю о клубах Футбольной национальной лиги и Российской премьер-лиги. В принципе клубы должны зарабатывать самостоятельно, не прибегая к помощи региональных бюджетов. Эту работу нужно вести, соответственно, задача региональных бюджетов - это массовый и детско-юношеский спорт", - сказал Дюков.

"Шоковая терапия в данном вопросе будет вредна нашему футболу, это будет очень серьезный удар. Есть еще программа наследия, достаточно большое число стадионов было построено к чемпионату мира, которые тоже нужно загружать. Такое решение было бы неправильным, но долгосрочно мы должны идти в направлении к уходу от финансирования региональными бюджетами", - добавил он

Дюков также высказался о вопросе финансирования из региональных бюджетов клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). "К сожалению многие не выживут при отмене финансирования из госбюджета. Есть еще клубы ПФЛ, где небольшие бюджеты, а с учетом нашей стратегии развития детско-юношеского футбола в регионах, безусловно, если есть региональный центр подготовки футболистов, то целесообразно иметь профессиональный клуб, где играют свои воспитанники. Такие клубы являются мощными инструментами для продвижения регионального патриотизма".

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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