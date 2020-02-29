Дюков: футбольные клубы в России не должны зависеть от помощи региональных бюджетов

"Если говорить о той помощи, которую оказывают региональные бюджеты, то в принципе это неправильно. Если говорить о некой перспективе, то мы, конечно, должны ставить перед собой задачу, чтобы свести эту помощь на нет, прежде всего я говорю о клубах Футбольной национальной лиги и Российской премьер-лиги. В принципе клубы должны зарабатывать самостоятельно, не прибегая к помощи региональных бюджетов. Эту работу нужно вести, соответственно, задача региональных бюджетов - это массовый и детско-юношеский спорт", - сказал Дюков.

"Шоковая терапия в данном вопросе будет вредна нашему футболу, это будет очень серьезный удар. Есть еще программа наследия, достаточно большое число стадионов было построено к чемпионату мира, которые тоже нужно загружать. Такое решение было бы неправильным, но долгосрочно мы должны идти в направлении к уходу от финансирования региональными бюджетами", - добавил он

Дюков также высказался о вопросе финансирования из региональных бюджетов клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). "К сожалению многие не выживут при отмене финансирования из госбюджета. Есть еще клубы ПФЛ, где небольшие бюджеты, а с учетом нашей стратегии развития детско-юношеского футбола в регионах, безусловно, если есть региональный центр подготовки футболистов, то целесообразно иметь профессиональный клуб, где играют свои воспитанники. Такие клубы являются мощными инструментами для продвижения регионального патриотизма".