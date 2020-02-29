{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Удаленный в матче с "Зенитом" Семин сказал, что не оскорблял судью

Главному тренеру "Локомотива" были показаны две желтые карточки
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, удаленный в матче чемпионата России по футболу с "Зенитом", рассказал, что не допускал оскорблений в адрес арбитра. Об этом он рассказал в эфире канала "Матч Премьер".

Игра завершилась нулевой ничьей. Семин получил вторую желтую карточку и был удален на 24-й минуте.

На эту тему
"Зенит" без Дзюбы сыграл вничью с "Локомотивом" в матче РПЛ

"Никаких оскорблений, грубых высказываний не было. В эпизоде с второй карточкой я сказал судье, что один игрок соперника в третий раз нарушает правила, за что он должен был получить предупреждение, - сказал Семин. - Первую карточку я получил за недовольство тем, что после чистого отбора Бенедикта Хёведеса ему показали предупреждение".

По словам Семина, "Локомотив" не потерял, а приобрел полноценное очко в Санкт-Петербурге. "Напряженный матч, на мой взгляд, игровые кондиции у команды были использованы не на 100%. Мне команда понравилась по игре в обороне, один раз мы ошиблись, но и у нас был хороший шанс, который не использовал [Алексей] Миранчук", - считает тренер.

Специалиста на послематчевой пресс-конференции спросили про то, насколько на него влияет неопределенность с новым контрактом. "Я перетерплю и подожду", - ответил он.

Следующий матч "Зенит" проведет 9 марта дома против "Уфы". "Локомотив" днем ранее примет грозненский "Ахмат", с которым 4 марта в четвертьфинале Кубка России на выезде сыграют петербуржцы.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист Чорлука заявил, что с большой долей вероятности восстановится через неделю
В концовке матча с "Зенитом" он получил повреждение и был заменен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС