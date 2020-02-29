Удаленный в матче с "Зенитом" Семин сказал, что не оскорблял судью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, удаленный в матче чемпионата России по футболу с "Зенитом", рассказал, что не допускал оскорблений в адрес арбитра. Об этом он рассказал в эфире канала "Матч Премьер".

"Никаких оскорблений, грубых высказываний не было. В эпизоде с второй карточкой я сказал судье, что один игрок соперника в третий раз нарушает правила, за что он должен был получить предупреждение, - сказал Семин. - Первую карточку я получил за недовольство тем, что после чистого отбора Бенедикта Хёведеса ему показали предупреждение".

По словам Семина, "Локомотив" не потерял, а приобрел полноценное очко в Санкт-Петербурге. "Напряженный матч, на мой взгляд, игровые кондиции у команды были использованы не на 100%. Мне команда понравилась по игре в обороне, один раз мы ошиблись, но и у нас был хороший шанс, который не использовал [Алексей] Миранчук", - считает тренер.

Специалиста на послематчевой пресс-конференции спросили про то, насколько на него влияет неопределенность с новым контрактом. "Я перетерплю и подожду", - ответил он.

Следующий матч "Зенит" проведет 9 марта дома против "Уфы". "Локомотив" днем ранее примет грозненский "Ахмат", с которым 4 марта в четвертьфинале Кубка России на выезде сыграют петербуржцы.