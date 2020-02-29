{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" без Дзюбы сыграл вничью с "Локомотивом" в матче РПЛ

Команды не сумели открыть счет на "Газпром Арене"
Вячеслав Караваев, Алексей Миранчук и Вильмар Барриос Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Вячеслав Караваев, Алексей Миранчук и Вильмар Барриос
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 0:0 сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" в присутствии 51 463 зрителей.

На 24-й минуте встречи главный тренер столичного клуба Юрий Семин получил вторую желтую карточку и был удален.

Беспроигрышная серия "Зенита" достигла девяти матчей, в последний раз петербургский клуб уступил в чемпионате России 29 сентября в матче против "Локомотива" в Москве (1:0). Перед сезоном клубы встречались в матче за Суперкубок России, где также сильнее был "Локомотив" (3:2).

В турнирной таблице продолжает лидировать "Зенит", команда Сергея Семака набрала 46 очков в 20 матчах. "Локомотив" идет пятым, имея после 20 туров 35 очков.

Следующий матч "Зенит" проведет 9 марта дома против "Уфы", "Локомотив" днем ранее примет грозненский "Ахмат". 4 марта "Зенит" сыграет с "Ахматом" в 1/4 финала Кубка России.

Вязкая игра и удаление Семина

К возобновлению чемпионата России обе команды подошли с кадровыми проблемами. Лучший бомбардир чемпионата России нападающий "Зенита" Артем Дзюба не попал в заявку на матч из-за травмы, которую получил на сборах. Зато впервые за долгое время болельщики увидели на поле 40-миллионного бразильца Малкома. Вратарь Андрей Лунев вышел с первых минут. Нападающий Сердар Азмун остался в запасе, по информации портала Sport24, иранец получил небольшое повреждение перед игрой.

У "Локомотива" в старте вышел защитник Соломон Кверквелия, который до этого в текущем сезоне провел лишь 45 минут в игре с "Тамбовом" (3:2). Также неожиданным решением Юрия Семина стало появление с первых минут на позиции опорного полузащитника 20-летнего воспитанника железнодорожников Станислава Магкеева, а вот полузащитник Рифат Жемалетдинов остался в запасе.

Перед стартовым свистком активные болельщики петербуржцев разместили огромный баннер на фанатской трибуне и зажгли файеры. Крыша стадиона была закрыта, из-за чего дым из чаши арены так и не выветрился полностью до конца встречи. Как и в скандальном декабрьском матче против московского "Спартака", оскорбительные скандирования фанатов гостей глушились специальными устройствами.

Встреча прошла в вязкой борьбе, голевых моментов почти не было, небольшим территориальным преимуществом владели хозяева поля. Самым ярким эпизодом игры стало удаление за вторую желтую карточку Юрия Семина на 24-й минуте. Чуть позже за неспортивное поведение желтую карточку получил и вице-капитан железнодорожников - вратарь Гилерме яростно набросился на арбитра после одного из эпизодов.

На последней минуте основного времени поле из-за повреждения покинул капитан железнодорожников Ведран Чорлука, накануне заключивший новый контракт с клубом.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20144237-946
2Ростов20105535-2935
3ЦСКА20105527-1935
4Краснодар1998233-2035
5Локомотив20105528-2435
6Урал2067725-3225
7Арсенал1974823-2325
8Уфа1967616-1725
9Спартак2074921-2125
10Динамо2066816-2324
11Тамбов19631023-2621
12Ахмат2048814-2520
13Оренбург1955922-2820
14Крылья Советов20541121-2619
15Рубин1947811-2119
16Сочи1836916-2515

 

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист Чорлука заявил, что с большой долей вероятности восстановится через неделю
В концовке матча с "Зенитом" он получил повреждение и был заменен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС