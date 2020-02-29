"Зенит" без Дзюбы сыграл вничью с "Локомотивом" в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 0:0 сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" в присутствии 51 463 зрителей.

На 24-й минуте встречи главный тренер столичного клуба Юрий Семин получил вторую желтую карточку и был удален.

Беспроигрышная серия "Зенита" достигла девяти матчей, в последний раз петербургский клуб уступил в чемпионате России 29 сентября в матче против "Локомотива" в Москве (1:0). Перед сезоном клубы встречались в матче за Суперкубок России, где также сильнее был "Локомотив" (3:2).

В турнирной таблице продолжает лидировать "Зенит", команда Сергея Семака набрала 46 очков в 20 матчах. "Локомотив" идет пятым, имея после 20 туров 35 очков.

Следующий матч "Зенит" проведет 9 марта дома против "Уфы", "Локомотив" днем ранее примет грозненский "Ахмат". 4 марта "Зенит" сыграет с "Ахматом" в 1/4 финала Кубка России.

Вязкая игра и удаление Семина

К возобновлению чемпионата России обе команды подошли с кадровыми проблемами. Лучший бомбардир чемпионата России нападающий "Зенита" Артем Дзюба не попал в заявку на матч из-за травмы, которую получил на сборах. Зато впервые за долгое время болельщики увидели на поле 40-миллионного бразильца Малкома. Вратарь Андрей Лунев вышел с первых минут. Нападающий Сердар Азмун остался в запасе, по информации портала Sport24, иранец получил небольшое повреждение перед игрой.

У "Локомотива" в старте вышел защитник Соломон Кверквелия, который до этого в текущем сезоне провел лишь 45 минут в игре с "Тамбовом" (3:2). Также неожиданным решением Юрия Семина стало появление с первых минут на позиции опорного полузащитника 20-летнего воспитанника железнодорожников Станислава Магкеева, а вот полузащитник Рифат Жемалетдинов остался в запасе.

Перед стартовым свистком активные болельщики петербуржцев разместили огромный баннер на фанатской трибуне и зажгли файеры. Крыша стадиона была закрыта, из-за чего дым из чаши арены так и не выветрился полностью до конца встречи. Как и в скандальном декабрьском матче против московского "Спартака", оскорбительные скандирования фанатов гостей глушились специальными устройствами.

Встреча прошла в вязкой борьбе, голевых моментов почти не было, небольшим территориальным преимуществом владели хозяева поля. Самым ярким эпизодом игры стало удаление за вторую желтую карточку Юрия Семина на 24-й минуте. Чуть позже за неспортивное поведение желтую карточку получил и вице-капитан железнодорожников - вратарь Гилерме яростно набросился на арбитра после одного из эпизодов.

На последней минуте основного времени поле из-за повреждения покинул капитан железнодорожников Ведран Чорлука, накануне заключивший новый контракт с клубом.