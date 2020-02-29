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Футбол в России

"Спартак" победил "Динамо" в матче РПЛ

Встреча на "ВТБ-Арене" завершилась со счетом 2:0
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Описание
Советский футболист Владимир Урин с новым кубком Российской премьер-лиги
© Станислав Красильников/ТАСС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл в гостях со счетом 2:0 столичное "Динамо" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

На 29-й минуте Зелимхан Бакаев открыл счет с передачи новичка команды Александра Соболева, второй мяч на счету воспитанника "Динамо" Романа Зобнина (62).

Соболев присоединился к команде в январе, перейдя из самарских "Крыльев Советов" до конца сезона на правах аренды с правом выкупа. Соболев идет третьим в таблице бомбардиров чемпионата, записав на свой счет 10 мячей. За "Динамо" дебютировал перешедший из чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко, он вышел на замену на 56-й минуте и отметился ударом в перекладину. В прошлом сезоне он с 24 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Матч команд в первом круге завершился нулевой ничьей. "Динамо" не может на своем поле обыграть "Спартак" в матчах чемпионата России с апреля 2008 года, красно-белые одержали семь побед и четыре раза сыграли вничью.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19143237-945
2ЦСКА20105527-1935
3Краснодар1998233-2035
4Ростов19104534-2834
5Локомотив19104528-2434
6Урал2067725-3225
7Арсенал1974823-2325
8Уфа1967616-1725
9Спартак2074921-2125
10Динамо2066816-2324
11Тамбов19631023-2621
12Оренбург1955922-2820
13Рубин1947811-2119
14Крылья Советов20541121-2619
15Ахмат1947813-2419
16Сочи1836916-2515

 

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