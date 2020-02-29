"Спартак" победил "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл в гостях со счетом 2:0 столичное "Динамо" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

На 29-й минуте Зелимхан Бакаев открыл счет с передачи новичка команды Александра Соболева, второй мяч на счету воспитанника "Динамо" Романа Зобнина (62).

Соболев присоединился к команде в январе, перейдя из самарских "Крыльев Советов" до конца сезона на правах аренды с правом выкупа. Соболев идет третьим в таблице бомбардиров чемпионата, записав на свой счет 10 мячей. За "Динамо" дебютировал перешедший из чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко, он вышел на замену на 56-й минуте и отметился ударом в перекладину. В прошлом сезоне он с 24 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Матч команд в первом круге завершился нулевой ничьей. "Динамо" не может на своем поле обыграть "Спартак" в матчах чемпионата России с апреля 2008 года, красно-белые одержали семь побед и четыре раза сыграли вничью.