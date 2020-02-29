"Спартак" победил "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл в гостях со счетом 2:0 столичное "Динамо" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
На 29-й минуте Зелимхан Бакаев открыл счет с передачи новичка команды Александра Соболева, второй мяч на счету воспитанника "Динамо" Романа Зобнина (62).
Соболев присоединился к команде в январе, перейдя из самарских "Крыльев Советов" до конца сезона на правах аренды с правом выкупа. Соболев идет третьим в таблице бомбардиров чемпионата, записав на свой счет 10 мячей. За "Динамо" дебютировал перешедший из чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко, он вышел на замену на 56-й минуте и отметился ударом в перекладину. В прошлом сезоне он с 24 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.
Матч команд в первом круге завершился нулевой ничьей. "Динамо" не может на своем поле обыграть "Спартак" в матчах чемпионата России с апреля 2008 года, красно-белые одержали семь побед и четыре раза сыграли вничью.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|14
|3
|2
|37-9
|45
|2
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|27-19
|35
|3
|Краснодар
|19
|9
|8
|2
|33-20
|35
|4
|Ростов
|19
|10
|4
|5
|34-28
|34
|5
|Локомотив
|19
|10
|4
|5
|28-24
|34
|6
|Урал
|20
|6
|7
|7
|25-32
|25
|7
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|8
|Уфа
|19
|6
|7
|6
|16-17
|25
|9
|Спартак
|20
|7
|4
|9
|21-21
|25
|10
|Динамо
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|11
|Тамбов
|19
|6
|3
|10
|23-26
|21
|12
|Оренбург
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|13
|Рубин
|19
|4
|7
|8
|11-21
|19
|14
|Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|21-26
|19
|15
|Ахмат
|19
|4
|7
|8
|13-24
|19
|16
|Сочи
|18
|3
|6
|9
|16-25
|15