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Футбол в России

Чемпионство на горизонте. Петербург готовится к первому матчу "Зенита" после паузы в РПЛ

Встреча с "Локомотивом" начнется в 19:00 мск
Болельщики ФК "Зенит" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Болельщики ФК "Зенит"
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Лидер турнирной таблицы петербургский "Зенит" примет на своем поле московский "Локомотив" в первом матче после зимней паузы в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). В случае победы сине-бело-голубые, набрав 48 очков, смогут увеличить отрыв от ближайшего преследователя "Краснодара" (35) и сделать еще один шаг навстречу второму чемпионству подряд.

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Санкт-Петербург соскучился по большому футболу, это можно понять в том числе по плакатам и афишам, которые призывают болельщиков поддержать "Зенит" в важном матче против "Локомотива". Стоит ждать большого количества зрителей на "Газпром Арене", причем не только со стороны хозяев, но и гостей - как сообщили ТАСС в пресс-службе "Локомотива", команду поддержит до 3 тыс. болельщиков.

Обычно меры безопасности по умолчанию усиливаются в день важных матчей. В этот раз в центре города сотрудников правоохранительных органов можно было встретить чаще, чем обычных прохожих. Это связано с тем, что в Санкт-Петербурге прошел марш памяти бывшего политика Бориса Немцова, который 27 февраля 2015 года был убит в центре Москвы. Правоохранительные органы привлекли дополнительные силы из других регионов для обеспечения безопасности на марше и футбольном матче.

Футбол из Петербурга не уходил

Несмотря на паузу в РПЛ, события, связанные с футболом, все равно затронули Петербург во время зимнего перерыва. Как известно, он станет одним из 12 городов, которые примут матчи чемпионата Европы 2020 года. 4 февраля Петербург посетил руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреас Шар. Он остался довольным тем, как идет подготовка к европейскому первенству в городе, и назвал "Газпром-Арену" полностью готовой к проведению матчей.

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Еще в начале декабря на Невском проспекте открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID), а на Большой Морской улице рядом с Дворцовой площадью запустили часы с обратным отсчетом до старта турнира. Необычный формат чемпионата Европы был выбран в связи с 60-летним юбилеем турнира. Помимо Санкт-Петербурга, турнир также пройдет в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Кроме того, 22 февраля на Зимнем стадионе состоялся турнир по мини-футболу памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Губернатор Петербурга Александр Беглов 24 января в рамках мероприятий, посвященных 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, почтил память футболистов, которые 31 мая 1942 года провели знаменитый матч на стадионе "Динамо". После их чествования прошел матч между сборными силовых ведомств и сотрудников администраций Петербурга и Ленинградской области.

Равные соперники

Если петербуржцам удастся победить "Локомотив", то они не только приблизят себя к заветному чемпионству, но и сделают счет побед в очных встречах с железнодорожниками в свою пользу. Команды встречались между собой 109 раз и по 37 раз одерживали победу, в 35 случаях была зафиксирована ничья. В чемпионский сезон железнодорожников (2017/18) подопечные Семина обыграли петербуржцев в обоих матчах РПЛ (3:0, 1:0). В нынешнем сезоне команда Семака не только уступила красно-зеленым (0:1) в первом круге, но и на старте сезона в игре Суперкубка России (2:3).

"Локомотив" в последние годы является очень неудобным соперником для "Зенита", в последних 10 встречах петербуржцы победили лишь дважды, в то время как железнодорожники - четыре раза. Очевидно, что у подопечных Семака будет достаточно мотивации субботним вечером, чтобы обыграть красно-зеленых впервые с августа 2018 года и еще на один шаг приблизиться к чемпионству.

Теги
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