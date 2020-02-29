Чемпионство на горизонте. Петербург готовится к первому матчу "Зенита" после паузы в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Лидер турнирной таблицы петербургский "Зенит" примет на своем поле московский "Локомотив" в первом матче после зимней паузы в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). В случае победы сине-бело-голубые, набрав 48 очков, смогут увеличить отрыв от ближайшего преследователя "Краснодара" (35) и сделать еще один шаг навстречу второму чемпионству подряд.

Санкт-Петербург соскучился по большому футболу, это можно понять в том числе по плакатам и афишам, которые призывают болельщиков поддержать "Зенит" в важном матче против "Локомотива". Стоит ждать большого количества зрителей на "Газпром Арене", причем не только со стороны хозяев, но и гостей - как сообщили ТАСС в пресс-службе "Локомотива", команду поддержит до 3 тыс. болельщиков.

Обычно меры безопасности по умолчанию усиливаются в день важных матчей. В этот раз в центре города сотрудников правоохранительных органов можно было встретить чаще, чем обычных прохожих. Это связано с тем, что в Санкт-Петербурге прошел марш памяти бывшего политика Бориса Немцова, который 27 февраля 2015 года был убит в центре Москвы. Правоохранительные органы привлекли дополнительные силы из других регионов для обеспечения безопасности на марше и футбольном матче.

Футбол из Петербурга не уходил

Несмотря на паузу в РПЛ, события, связанные с футболом, все равно затронули Петербург во время зимнего перерыва. Как известно, он станет одним из 12 городов, которые примут матчи чемпионата Европы 2020 года. 4 февраля Петербург посетил руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреас Шар. Он остался довольным тем, как идет подготовка к европейскому первенству в городе, и назвал "Газпром-Арену" полностью готовой к проведению матчей.