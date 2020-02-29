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Футбол в России

Матч "Зенит" - "Локомотив" и еще три встречи продолжат 20-й тур РПЛ

Между собой также сыграют ЦСКА и "Урал", "Динамо" и "Спартак", "Ахмат" и "Ростов"
Футболисты "Зенита" Вильмар Барриос и "Локомотива" Гжегож Крыховяк Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита" Вильмар Барриос и "Локомотива" Гжегож Крыховяк
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 29 февраля. Четырьмя матчами продолжится первый после зимнего перерыва тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В стартовой встрече, которая прошла в пятницу, самарские "Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью со счетом 1:1.

Московский "Спартак" начнет весеннюю часть гостевым матчем против столичного "Динамо". Матч, главным арбитром которого назначен Сергей Карасев, стартует в 16:30 мск. Встреча впервые за 12 лет пройдет на домашнем стадионе "Динамо" в Петровском парке, находившемся с 2008 года на реконструкции. За это время динамовцы не одержали над "Спартаком" ни одной домашней победы - четыре встречи завершились вничью, шесть раз выигрывали красно-белые.

Обе команды по ходу первой части чемпионата поменяли главных тренеров. У "Спартака" Доменико Тедеско сменил Олега Кононова, а "Динамо" отправило в отставку Дмитрия Хохлова и назначило Кирилла Новикова. Красно-белые занимают в турнирной таблице 10-е место с 22 очками, динамовцы имеют в активе на два очка больше и располагаются на восьмой строчке. Из-за травм "Спартаку" в предстоящем матче не помогут вратарь Александр Селихов, полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле, в составе "Динамо" под вопросом участие в игре полузащитника Артура Юсупова.

Вероятно, за "Спартак" дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший на правах аренды из "Крыльев Советов". 22-летний форвард в составе команды из Самары забил 10 мячей. Также ожидается появление на поле новичков "Динамо", среди которых значатся защитник Дмитрий Скопинцев и нападающий Николай Комличенко. Матч первого круга между "Спартаком" и "Динамо" завершился со счетом 0:0.

На "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге "Зенит" примет столичный "Локомотив". Встреча, главным арбитром которой назначен Евгений Турбин из Дмитрова, начнется в 19:00 мск. "Зенит" с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Краснодар" на 10 очков. "Локомотив" имеет в активе 34 балла и занимает пятую позицию.

Обе команды не были активны на трансферном рынке зимой - "Зенит" вернул из итальянской "Сампдории" полузащитника Эмилиано Ригони, находившегося в аренде, расстался с Робертом Маком и Матиасом Краневиттером, а также отправил в аренду в "Сочи" нападающего Александра Кокорина. "Локомотив" не совершил приобретений, отдав в аренду в испанскую "Сельту" форварда Федора Смолова. "Зенит" потерпел в нынешнем чемпионате только два поражения, одно из которых от железнодорожников (0:1). В предстоящей встрече петербуржцам не поможет защитник Эммануэль Маммана, под вопросом участие в матче нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова, в составе "Локомотива" по состоянию здоровья не сыграют нападающие Лука Джорджевич, полузащитник Антон Миранчук и нападающий Джефферсон Фарфан, а из-за дисквалификации игру пропустит защитник Мацей Рыбус.

ЦСКА и "Ростов" продолжат борьбу за попадание в Лигу чемпионов

Откроется игровой день субботы в Москве матчем на "ВЭБ-Арене" между ЦСКА и екатеринбургским "Уралом". Встреча начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Павел Кукуян из Сочи. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 34 очками, "Урал" набрал 24 балла и идет девятым.

У ЦСКА из-за дисквалификации матч пропустит защитник Игорь Дивеев. Не сможет помочь команде во время игры главный тренер Виктор Гончаренко, который отбывает дисквалификацию и будет наблюдать за матчем с трибуны. Состав армейцев пополнили два молодых игрока - 17-летний защитник "Крыльев Советов" Никита Котин и 20-летний нападающий Илья Шкурин, который в прошлом сезоне в составе клуба "Энергетик-БГУ" с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии.

В составе "Урала" из-за дисквалификации не сыграют защитник Вараздат Ароян и полузащитник Артем Фидлер. Команда из Екатеринбурга зимой приобрела защитника Мацея Вилюша из "Ростова", а также полузащитника Дмитрия Ефремова из ЦСКА.

В еще одном матче дня "Ростов" в Грозном сыграет с местным "Ахматом". Встреча, главным арбитром которой назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, начнется в 19:00 мск.

"Ростов" отстает от "Зенита" на 11 очков. Команда под руководством Валерия Карпина не потеряла лидеров, а также продлила контракты с одним из лучших форвардов чемпионата Элдором Шомуродовым (10 голов в 19 играх), полузащитниками Алексеем Ионовым и Матиасом Норманном. Кроме того, зимой клуб укрепился резервным вратарем "Зенита" Максимом Рудаковым и защитником "Тамбова" Максимом Осипенко. Также во второй части сезона за ростовчан сможет сыграть полузащитник Павел Мамаев, который перешел в "Ростов" на правах свободного агента.

"Ахмат" приобрел из итальянского "Удинезе" форварда Фелипе Визеу. Грозненской команде в предстоящем матче не поможет полузащитник Антон Швец.

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Российский футбол
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