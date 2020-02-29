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Футбол в России

ЦСКА в компенсированное время ушел от поражения в матче с "Уралом" в РПЛ

Счет сравнял защитник Марио Фернандес
Игроки "Урала" Николай Димитров и ЦСКА Марио Фернандес Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Игроки "Урала" Николай Димитров и ЦСКА Марио Фернандес
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:1 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

В составе "Урала" гол забил Эрик Бикфалви (72-я минута). У ЦСКА отличился Марио Фернандес (90+1). Дебютный матч за ЦСКА провел 20-летний нападающий Илья Шкурин, перешедший в зимнее трансферное окно из белорусского "Энергетика-БГУ", где он с 19 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии.

Перед игрой команды почтили минутой молчания память Марьяна Плахетко, выступавшего за ЦСКА с 1968 по 1974 год, он ушел из жизни 22 февраля на 75-м году жизни. На скамейке запасных ЦСКА отсутствовал главный тренер Виктор Гончаренко, в декабре он получил трехматчевую дисквалификацию за высказывания в адрес судьи в гостевой игре 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1). Обязанности главного тренера исполнял его помощник Сергей Овчинников.

В матче первого круга в Екатеринбурге ЦСКА 29 сентября победил со счетом 3:0. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 20 матчах. "Урал", который не проигрывает в пяти играх подряд (одна победа, четыре ничьи), идет шестым, имея в активе 25 очков после 20 встреч.

В следующем туре "Урал" 8 марта в гостях сыграет с "Сочи", 4 марта екатеринбургский клуб в рамках четвертьфинала Кубка России на выезде встретится с ярославским "Шинником". ЦСКА в четвертьфинале Кубка России 4 марта в гостях проведет встречу с московским "Спартаком", а 9 марта в 21-м туре РПЛ сыграет в гостях с "Ростовом".

Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения

Атмосфера вокруг первого матча в Москве после зимней паузы была праздничной - ЦСКА постарался развлечь болельщиков, пришедших на стадион, активностями, посвященными подходящей к концу масленичной неделе. Перед стартовым свистком награду за лучший гол декабря получил полузащитник армейцев Иван Обляков. Он был удостоен соответствующего приза за мяч в ворота "Краснодара" в игре 19-го тура чемпионата страны.

Игра до перерыва протекала на невысоких скоростях, ЦСКА владел подавляющим территориальным преимуществом, но испытывал проблемы при попытках войти в штрафную "Урала". Гости избрали выжидательную тактику, стараясь подловить соперника на контратаке. Задумка екатеринбуржцев работала лишь частично - до по-настоящему опасных моментов у ворот капитана хозяев поля Игоря Акинфеева дело не доходило. Показательно, что красно-синие в первом тайме нанесли по воротам соперника всего один удар в створ ворот, а их оппоненты - ни одного.

После перерыва сценарий игры не поменялся, ЦСКА упустил пару полумоментов - удары наносили Ильзат Ахметов и Никола Влашич, а "Урал" с трудом доходил до штрафной армейцев. Едва ли не первый опасный момент у ворот Акинфеева родился после контратаки гостей. В штрафную последовал навес, где капитан ЦСКА в борьбе с Денисом Кулаковым был первым на мяче. Гости безуспешно пытались убедить судей в том, что этот эпизод тянул на пенальти, но главный арбитр встречи Павел Кукуян и работавший в качестве видеоассистента рефери (VAR) Николай Волошин решили иначе.

После этого ЦСКА еще пару раз вынудил Ярослава Годзюра вступить в игру. До финального свистка оставалось около 20 минут, когда Бикфалви замкнул навес с фланга, пробил руки Акинфеева и открыл счет во встрече. Практически сразу после этого на поле вместо Алана Дзагоева на поле появился новичок команды белорусский нападающий Шкурин.

В финальном отрезке матча ЦСКА устроил настоящий штурм ворот гостей. Одна из атак армейцев завершилась точным ударом Марио Фернандеса, который установил окончательный счет - 1:1.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19143237-945
2ЦСКА20105527-1935
3Краснодар1998233-2035
4Ростов19104534-2834
5Локомотив19104528-2434
6Урал2067725-3225
7Арсенал1974823-2325
8Уфа1967616-1725
9Динамо1966716-2124
10Спартак1964919-2122
11Тамбов19631023-2621
12Оренбург1955922-2820
13Рубин1947811-2119
14Крылья Советов20541121-2619
15Ахмат1947813-2419
16Сочи1836916-2515
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