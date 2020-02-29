ЦСКА в компенсированное время ушел от поражения в матче с "Уралом" в РПЛ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:1 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
В составе "Урала" гол забил Эрик Бикфалви (72-я минута). У ЦСКА отличился Марио Фернандес (90+1). Дебютный матч за ЦСКА провел 20-летний нападающий Илья Шкурин, перешедший в зимнее трансферное окно из белорусского "Энергетика-БГУ", где он с 19 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии.
Перед игрой команды почтили минутой молчания память Марьяна Плахетко, выступавшего за ЦСКА с 1968 по 1974 год, он ушел из жизни 22 февраля на 75-м году жизни. На скамейке запасных ЦСКА отсутствовал главный тренер Виктор Гончаренко, в декабре он получил трехматчевую дисквалификацию за высказывания в адрес судьи в гостевой игре 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1). Обязанности главного тренера исполнял его помощник Сергей Овчинников.
В матче первого круга в Екатеринбурге ЦСКА 29 сентября победил со счетом 3:0. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 20 матчах. "Урал", который не проигрывает в пяти играх подряд (одна победа, четыре ничьи), идет шестым, имея в активе 25 очков после 20 встреч.
⚽ Гол Марио Фернандеса в компенсированное время помог ЦСКА уйти от поражения в этой встрече#ЦСКАУрал на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/U1uYln5inR— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 29, 2020
В следующем туре "Урал" 8 марта в гостях сыграет с "Сочи", 4 марта екатеринбургский клуб в рамках четвертьфинала Кубка России на выезде встретится с ярославским "Шинником". ЦСКА в четвертьфинале Кубка России 4 марта в гостях проведет встречу с московским "Спартаком", а 9 марта в 21-м туре РПЛ сыграет в гостях с "Ростовом".
Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения
Атмосфера вокруг первого матча в Москве после зимней паузы была праздничной - ЦСКА постарался развлечь болельщиков, пришедших на стадион, активностями, посвященными подходящей к концу масленичной неделе. Перед стартовым свистком награду за лучший гол декабря получил полузащитник армейцев Иван Обляков. Он был удостоен соответствующего приза за мяч в ворота "Краснодара" в игре 19-го тура чемпионата страны.
Игра до перерыва протекала на невысоких скоростях, ЦСКА владел подавляющим территориальным преимуществом, но испытывал проблемы при попытках войти в штрафную "Урала". Гости избрали выжидательную тактику, стараясь подловить соперника на контратаке. Задумка екатеринбуржцев работала лишь частично - до по-настоящему опасных моментов у ворот капитана хозяев поля Игоря Акинфеева дело не доходило. Показательно, что красно-синие в первом тайме нанесли по воротам соперника всего один удар в створ ворот, а их оппоненты - ни одного.
После перерыва сценарий игры не поменялся, ЦСКА упустил пару полумоментов - удары наносили Ильзат Ахметов и Никола Влашич, а "Урал" с трудом доходил до штрафной армейцев. Едва ли не первый опасный момент у ворот Акинфеева родился после контратаки гостей. В штрафную последовал навес, где капитан ЦСКА в борьбе с Денисом Кулаковым был первым на мяче. Гости безуспешно пытались убедить судей в том, что этот эпизод тянул на пенальти, но главный арбитр встречи Павел Кукуян и работавший в качестве видеоассистента рефери (VAR) Николай Волошин решили иначе.
После этого ЦСКА еще пару раз вынудил Ярослава Годзюра вступить в игру. До финального свистка оставалось около 20 минут, когда Бикфалви замкнул навес с фланга, пробил руки Акинфеева и открыл счет во встрече. Практически сразу после этого на поле вместо Алана Дзагоева на поле появился новичок команды белорусский нападающий Шкурин.
В финальном отрезке матча ЦСКА устроил настоящий штурм ворот гостей. Одна из атак армейцев завершилась точным ударом Марио Фернандеса, который установил окончательный счет - 1:1.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|14
|3
|2
|37-9
|45
|2
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|27-19
|35
|3
|Краснодар
|19
|9
|8
|2
|33-20
|35
|4
|Ростов
|19
|10
|4
|5
|34-28
|34
|5
|Локомотив
|19
|10
|4
|5
|28-24
|34
|6
|Урал
|20
|6
|7
|7
|25-32
|25
|7
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|8
|Уфа
|19
|6
|7
|6
|16-17
|25
|9
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|16-21
|24
|10
|Спартак
|19
|6
|4
|9
|19-21
|22
|11
|Тамбов
|19
|6
|3
|10
|23-26
|21
|12
|Оренбург
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|13
|Рубин
|19
|4
|7
|8
|11-21
|19
|14
|Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|21-26
|19
|15
|Ахмат
|19
|4
|7
|8
|13-24
|19
|16
|Сочи
|18
|3
|6
|9
|16-25
|15