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Футбол в России

Семак в ближайшее время обсудит с руководством "Зенита" вопрос о новом контракте

Соглашение специалиста с петербургским клубом истекает летом 2020 года
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в ближайшее время обсудит с руководством петербургского футбольного клуба вопрос с новым контрактом. Об этом он рассказал на пресс-конференции после домашнего матча чемпионата России с "Локомотивом" (0:0).

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС в конце января, что совет директоров клуба принял решение продлить с тренером соглашение, которое истекает этим летом. Однако новый контракт пока не был заключен.

"Все нормально, это работа идет параллельными дорогами, у меня есть свои обязанности. Я разговаривал с руководством на эту тему, и в ближайшее время еще раз сядем и поговорим, - сказал Семак. - Дело сдвинулось с мертвой точки, разговаривали с Александром Ивановичем [Медведевым]".

Перед матчем болельщики "Зенита" вывесили баннер с изображением Семака. "Я благодарен болельщикам, это запоминающиеся минуты", - признался он.

В матче с "Локомотивом" не сыграл нападающий Артем Дзюба. "Надеюсь, он скоро начнет тренироваться вместе с командой, и мы увидим его на поле. Относительно игры Малкома (полузащитник в последний раз за "Зенит" сыграл 10 августа - прим. ТАСС), он практически полгода не играл. Сегодня он двигался хорошо, естественно, будет прибавлять и создавать больше остроты", - отметил Семак.

С первых минут в матче не сыграл форвард "Зенита" Сердар Азмун, он вышел на замену во втором тайме. "Он пропустил день, у него было недомогание, было важно его поберечь. Мы говорили с ним, насколько он может сыграть. Азмун горел желанием выйти на поле, он провел столько, сколько смог, за что ему спасибо", - сказал Семак.

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