Сенников: Семин в матче с "Зенитом" повел себя очень эмоционально

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин очень эмоционально себя повел в гостевом матче чемпионата России против петербургского "Зенита". Такое мнение журналистам высказал двукратный чемпион России в составе " Локомотива" Дмитрий Сенников.

В субботу "Локомотив" на выезде сыграл вничью с Зенитом" со счетом 0:0.

"Впечатления от игры "Локомотива" очень положительные, товарищеские игры не давали полной информации о состоянии команд, - сказал Сенников. - Но [во время сборов] команды играли медленно, "Локомотив" хорошо комбинировал на том же турнире в Катаре, но не хватало скорости. Видно, что к первому туру команды хорошо подготовились, физики хватило на все 90 минут, очень грамотно играли технически и тактически, и нулевая ничья получилась, потому что мало кто ошибался. У "Зенита" было небольшое преимущество территориальное, но "Локомотив" хорошо контратаковал и на последних минутах мог забить".

В первом тайме главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален за две желтые карточки. "Очень эмоционально себя Юрий Павлович повел, но в такой ситуации нужно искать компромисс. Я не знаю точно, что там происходило, он на каждом матче так эмоционально себя ведет, однако можно было его успокоить. Помощники [на следующей игре] его могут заменить, даже сегодня ребята объединились, довели матч до хорошего результата", - отметил Сенников.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает пятое место, набрав 35 очков. Столько же в активе у московского ЦСКА, "Ростова" и "Краснодара". На счету лидирующего "Зенита" 46 набранных очков.

В следующем матче "Локомотив" 8 марта на своем поле встретится с грозненским "Ахматом".