Клопп считает, что ФК "Уотфорд" был сильнее "Ливерпуля" и одержал заслуженную победу

ТАСС, 1 марта. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Уотфорд" сыграл лучше его команды и заслуженно победил в матче чемпионата Англии по футболу. Комментарий немецкого специалиста пресс-служба "Ливерпуля".

В субботу "Ливерпуль" в гостях проиграл "Уотфорду" со счетом 0:3 в матче 28-го тура чемпионата Англии и прервал 44-матчевую серию без поражений в национальном первенстве.

"Прежде всего, хочу поздравить "Уотфорд" с блестящей победой, - сказал Клопп. - Мы допустили достаточно ошибок, "Уотфорд" же провел отличный матч. Мы не создали достаточно количество моментов, чтобы сравнять счет. Не думаю, что поражение связано с усталостью, все команды находятся в равных условиях".

"Нужно достойно принимать поражения, я поздравляю "Уотфорд", - написал капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в своем Twitter. - Тяжело принять поражение, но мы сумеем пережить это. Будем готовиться к следующим играм".