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НХЛ

"Флорида" уступила "Чикаго" в матче НХЛ. Бобровский отразил 27 бросков

Следующий матч "Флорида" проведет дома против "Калгари" 2 марта
Сергей Бобровский AP Photo/Matt Slocum
Описание
Сергей Бобровский
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 1 марта. "Флорида" дома в серии буллитов проиграла "Чикаго" со счетом 2:3 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Победный буллит забросил Патрик Кейн. В составе "Флориды" в основное время отличились Майк Хоффман (5-я минута), Майк Матесон (59), у "Чикаго" шайбы забросили Джонатан Тэйвз (13), Дрэйк Каджула (27). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 29 в основное время матча и овертайме.

Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов провел на льду 20 минут 40 секунд, нанес один бросок в створ и завершил матч с показателем полезности "0". 30-летний хоккеист провел 65-й матч в сезоне, в его активе 46 очков (25 голов + 21 передача).

"Флорида" занимает 11-е место в Восточной конференции, в активе клуба 73 очка в 64 играх. "Чикаго" располагается на 12-й строчке в Западной конференции, набрав 66 очков в 65 играх. В следующем матче примет "Калгари" 2 марта, "Чикаго" дома сыграет с "Анахаймом" 4 марта.

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