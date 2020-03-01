"Флорида" уступила "Чикаго" в матче НХЛ. Бобровский отразил 27 бросков

ТАСС, 1 марта. "Флорида" дома в серии буллитов проиграла "Чикаго" со счетом 2:3 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победный буллит забросил Патрик Кейн. В составе "Флориды" в основное время отличились Майк Хоффман (5-я минута), Майк Матесон (59), у "Чикаго" шайбы забросили Джонатан Тэйвз (13), Дрэйк Каджула (27). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 29 в основное время матча и овертайме.

Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов провел на льду 20 минут 40 секунд, нанес один бросок в створ и завершил матч с показателем полезности "0". 30-летний хоккеист провел 65-й матч в сезоне, в его активе 46 очков (25 голов + 21 передача).