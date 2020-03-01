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НХЛ

Передачи Кучерова и Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

26-летний Кучеров в четвертый раз в карьере набрал 80 очков в сезоне
Никита Кучеров AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 1 марта. "Тампа" дома переиграла "Калгари" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Тампы" отличились Тайлер Джонсон (14-я минута), Ондржей Палат (28), Янни Гурд (32) и Алекс Киллорн (35). У "Калгари" шайбы забросили Эндрю Мэнджапани (34), Элиас Линдхольм (35) и Шон Монахан (58).

Российские игроки "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по две результативные передачи в эпизодах с первыми двумя шайбами. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 бросков из 21.

Кучеров провел на льду 21 минуту 44 секунды (самый высокий показатель среди нападающих "Тампы" в матче), дважды попал в створ и завершил матч с показателем полезности "-1". Сергачев находился на льду 21 минуту 53 секунды, нанес один бросок в створ при показателе полезности "-1" и был признан первой звездой матча. 26-летний Кучеров провел 63-й матч в сезоне, в его активе 80 очков (31 шайба + 49 передач), он набирает 80 и более очков третий сезон подряд (четвертый в карьере, по этому показателю спортсмен делит шестую строчку с Александром Могильным и Павлом Дацюком среди россиян в НХЛ, лидирует капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который девять сезонов набирал 80+ очков). Кроме того, форвард набирает очки 19 матчей подряд. 21-летний Сергачев выходил на лед в 65 матчах, в которых записал в свой актив 32 очка (9+23).

Перед матчем стало известно, что капитан "Тампы" Стивен Стэмкос в понедельник перенесет операцию из-за мышечного повреждения и пропустит от шести до восьми недель (остаток регулярного чемпионата и, вероятно, первый раунд плей-офф).

"Тампа" прервала серию из четырех поражений, клуб располагается на втором месте в Восточной конференции, набрав 87 очков в 65 играх. "Калгари" занимает седьмую строчку в Западной конференции, в активе клуба 73 очка в 66 играх. В следующем матче "Тампа" примет лидера Восточной конференции "Бостон" 4 марта. "Калгари" на выезде сыграет с "Флоридой" 2 марта.

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Российский форвард провел 61 матч и набрал 41 очко (12 шайб + 29 передач) в сезоне
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