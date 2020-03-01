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НХЛ

Шайба Гурьянова не спасла "Даллас" от поражения в матче НХЛ против "Сент-Луиса"

Форвард забросил 20-ю шайбу в сезоне
Денис Гурьянов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Денис Гурьянов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 1 марта. "Даллас" на выезде в серии буллитов уступил "Сент-Луису" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победный буллит забросил Райан О'Райли. В составе "Далласа" отличился российский форвард Денис Гурьянов (36-я минута), также шайбы забросили Тайлер Сегин (9) и Йон Клингберг (60), у "Сент-Луиса" на свой счет шайбы записали Давид Перрон (13), Тайлер Бозак (25) и Брэйден Шенн (34).

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22-летний Гурьянов провел на льду 12 минут 48 секунд, нанес два броска в створ при показателе полезности "+1", нападающий провел 60-й матч в сезоне и набрал 29-е очко (20 шайб + 9 передач), он отличился в третьем матче подряд. Его партнер по клубу и амплуа Александр Радулов сыграл 15 минут 52 секунд, дважды попал в створ и завершил матч с показателем полезности "0". Ворота "Далласа" защищал россиянин Антон Худобин, который отразил 26 из 29 бросков. В составе "Сент-Луиса" участие в матче принял российский нападающий Иван Барбашев, сыгравший 12 минут 28 секунд, не отметившийся бросками в створ и завершивший матч с нулевым показателем полезности.

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко продолжает отсутствовать из-за травмы плеча, он должен вернуться в строй в апреле.

"Сент-Луис" лидирует в Западной конференции, набрав 88 очков в 66 матчах, клуб одержал седьмую победу подряд. "Даллас" идет третьим в этой же конференции, в активе клуба 81 очко в 65 играх. В следующем матче "Даллас" на выезде сыграет с "Эдмонтоном" 4 марта, в тот же день "Сент-Луис" в гостях встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Также в воскресенье "Аризона" на своем льду обыграла "Баффало" со счетом 5:2, уступая после первого периода с разницей в две шайбы.

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