Эксперт: ошибки в подготовке стали причиной слабого выступления Елисеева в пасьюте на ЧЕ

"Мне представляется, что проблема неправильной подготовки сегодня расцвела ярким цветом, на спринтерскую гонку его хватило, а уже сегодня на финише он был неконкурентоспособен, - сказал Васильев. - Это говорит о том, что летом и осенью они не делали той базовой, жесткой, тяжелой, черновой работы, которой на сегодняшней день им не хватает. И это сказывается не только на чемпионате мира, но и на чемпионате Европы - один старт, а дальше никак".

"Это, как мне кажется, следствие некорректной подготовки всей сборной команды, - добавил Васильев. - Не говорим, конечно, об Александре Логинове, потому что он тренировался вместе с Александром Касперовичем, а все остальные просто как под копирку - финишного круга ни у кого нет, хватает максимум на один старт, весь сезон такой. Жалко, конечно, что Матвей после вчерашнего триумфа не закрепился на пьедестале, но унывать, я думаю, не стоит, надо действовать и работать дальше".

Васильев считает, что тренерский штаб национальной команды должен был выстраивать подготовку, ориентируясь на индивидуальные особенности спортсменов. "Говорить про то, что дело в тренерах, - это, наверное, слишком узкий подход, проблема в системе подготовки, которую они предложили, ведь тренеры тоже люди и могут ошибаться, - сказал собеседник агентства. - Тренерская работа - это творческий процесс, и даже самый удачный сезон не может принести успеха на следующий год, даже если его повторить под копирку. Каждый сезон уникален, и здесь необходимо по ходу вносить коррективы, а это уже прерогатива тренера, ведь сейчас ни для кого не секрет, как нужно готовить биатлонистов или лыжников, вся прелесть в нюансах, и если тренеры могут их уловить и предложить спортсменам, они как раз и выводят их на пьедестал".

Двукратный олимпийский чемпион отметил недостаток гибкости российских тренеров. "Конечно [дело в недостатке гибкости], но дело еще вот в чем - нельзя все яйца складывать в одну корзину, тренировать всех, как под копирку, по одному плану, - отметил Васильев. - Понимаю, что мне могут возразить тренеры, сказать, что, дескать, всем спортсменам давали какие-то индивидуальные подходы, но общий фон одинаковый для всех. И именно этот общий фон себя не оправдал, надо было разбить на какие-то группы и вести по разным планам по крайней мере сборные команды, и тогда можно было бы на что-то рассчитывать".