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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонистка Никитина заявила, что испытывает огромное разочарование от выступления на ЧМ

Россиянка не смогла завоевать ни одной награды на турнире в Альтенберге

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер женской сборной России по скелетону Елена Никитина, оставшаяся без наград чемпионата мира в Альтенберге, испытывает огромное разочарование от выступления на турнире. Об этом она рассказала ТАСС.

На чемпионате мира Никитина стала пятой в личном турнире и 12-й - в смешанной гонке вместе с Александром Третьяковым. "Я испытываю огромное разочарование от выступления на этом чемпионате мира, - сказала спортсменка. - Очень обидно, когда целый сезон готовишься, а в итоге так все получилось. Я же нахожусь в идеальной физической форме, о чем свидетельствуют лучшие стартовые разгоны и установленные рекорды".

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"Я не знаю, что творилось здесь на трассе, почему у нас не было времени и скорости, - продолжила собеседница ТАСС. - Теперь предстоит разобраться во всем и потом продолжать работать по максимуму по всем направлениям. Как над физической формой, так и над инвентарем. Будь ты наголову сильней остальных физически, но со средним инвентарем не сможешь добиться высокого результата".

Перед началом смешанной гонки Никитина и Третьяков считались одними из главных претендентов на победу. "Но когда я выходила на старт, то обратила внимание на качество льда, он садился и становился мягче. Мы вступали в борьбу через час, как начались соревнования, и понимали, что стартовавшие первыми имели преимущество", - сказала россиянка.

"Для того, чтобы бороться за медали в таких условиях, мне нужно как можно быстрее стартовать, что я и сделала. Но это, к сожалению, не помогло. Сегодня мои коньки были слишком остро заточены для такой погоды, я не могла даже повернуть. Лед сел, очень много инея, и это лишало меня возможности управления, поэтому как могла, так и проехала", - сказала собеседница ТАСС.

"Если оценивать в целом сезон, то довольным быть нельзя. Он у меня получился нестабильным, я занимала то первое место, то пятое. Не было такого, чтобы я постоянно была в тройке лидеров. Только чемпионат Европы не подкачал, где я стала первой", - сказал Никитина, занявшая в общем зачете Кубка мира третье место.

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