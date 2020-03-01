Канакина и Трегубов стали девятыми в смешанных соревнованиях на ЧМ по скелетону

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 1 марта. /ТАСС/. Российские скелетонисты Юлия Канакина и Никита Трегубов заняли девятое место в смешанных соревнованиях на чемпионате мира в германском Альтенберге.

Смешанные соревнования впервые были представлены в программе чемпионата мира. В них принимают участие команды, состоящие из двух человек (мужчина и женщина), которые совершают по одному заезду, после чего их результаты суммируются.

Победу одержали немцы Жаклин Лёллинг и Александр Гасснер (1 минута 55,39 секунды), вторыми стали канадцы Джейн Чэннелл и Дэвид Грещишин (отставание - 0,01 секунды), третье место заняли итальянцы Валентина Маргальо и Маттиа Гаспари (+0,43). Канакина и Трегубов проиграли победителям 1,15 секунды. Россияне Елена Никитина и Александр Третьяков заняли 12-е место (+1,44).

Российские скелетонисты на чемпионате мира в Альтенберге не завоевали ни одной медали.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится в воскресенье соревнованиями бобов-четверок.