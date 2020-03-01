Гарт: очень волновалась за саночника Репилова перед заключительным этапом Кубка мира

Репилов стал третьим на заключительном этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее, первое место занял Семен Павличенко. Этот результат позволил Репилову победить в общем зачете Кубка мира, Павличенко стал третьим.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт очень волновалась за Романа Репилова перед заключительным этапом Кубка мира, потому что российский спортсмен с минимальным преимуществом лидировал в общем зачете соревнований. Об этом сама Гарт в воскресенье рассказала ТАСС.

Россиянин Репилов во второй раз стал обладателем Кубка мира по санному спорту

"Я очень волновалась за Романа, он пропустил предыдущий этап в Винтерберге и всего на одно очко опережал ближайшего соперника, чем ввел меня буквально в нервоз, не позавидовала бы ему, если бы он сегодня не взял общий зачет. Но он настоящий мужчина, сказал: "Ничего, в Кёнигзее все сделаю, не волнуйтесь". И реально пошел и все сделал, это высший пилотаж. Я очень им горжусь, у него сегодня ни один мускул не дрогнул, и большое спасибо ему за это", - сказала Гарт.

"Семен Павличенко сегодня выиграл золотую медаль, занял третье место в общем зачете Кубка мира. Это отличный результат по сезону, он молодец. Мужчины у нас сильные", - добавила собеседница агентства.

23-летний Репилов второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира, ранее он побеждал по итогам сезона-2016/17. Также на его счету две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он дважды становился серебряным призером и трижды - бронзовым.

Всего российские саночники четыре раза выигрывали общий зачет Кубка мира. Кроме Репилова, по одной победе на счету Альберта Демченко (2004/05) и Павличенко (2018/19).