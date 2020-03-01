Россиянин Репилов во второй раз стал обладателем Кубка мира по санному спорту

Победу на этапе в Германии одержал россиянин Семен Павличенко, по сумме двух заездов показавший время 1 минута 38,359 секунды. Вторым стал австриец Йонас Мюллер (отставание - 0,003 секунды), Репилов показал третий результат (+0,067).

ТАСС, 1 марта. Российский саночник Роман Репилов стал победителем общего зачета Кубка мира по санному спорту. Заключительный этап сезона завершился в воскресенье в германском Кёнигзее.

По итогам девяти этапов Репилов набрал 765 очков и занял первое место в общем зачете Кубка мира. В завершившемся сезоне Репилов выиграл один этап, по два раза финишировал вторым и третьим, также он стал победителем спринтерского зачета Кубка мира.

Второе место по итогам сезона занял итальянец Доминик Фишналлер (749), третье - Павличенко (741). Россиянин Максим Аравин стал 15-м (283), Александр Горбацевич - 18-м (247), Степан Федоров - 30-м (108), Александр Степичев - 43-м (19).

23-летний Репилов второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира, ранее он побеждал по итогам сезона-2016/17. Также на его счету две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он дважды становился серебряным призером и трижды - бронзовым.

Всего российские саночники четыре раза выигрывали общий зачет Кубка мира. Кроме Репилова, по одной победе на счету Альберта Демченко (2004/05) и Семена Павличенко (2018/19).