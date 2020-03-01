{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Худяков: футболисты "Рубина" с опозданием приехали на матч РПЛ по вине "Тамбова"

По словам спортивного директора "Тамбова", водитель автобуса не знал дороги до стадиона

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" с запозданием приехали на гостевой матч 20-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) с "Тамбовом" по вине принимающей стороны. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде в связи с реконструкцией стадиона в Тамбове и завершилась со счетом 0:0. Пресс-служба "Рубина" сообщила, что футболисты команды приехали на игру с 50-минутным опозданием.

"Я честно говорю - это наша вина, игроки "Рубина" передвигались на нашем автобусе. Мы пригнали два автобуса из Тамбова, и водитель не знал дороги, он вбил в навигатор стадион, и он привел их на старый стадион. Это нас не красит, это чисто наша вина, мы принесли все извинения. Опоздание было незначительным, футболисты "Рубина" приехали на игру за час и десять минут до начала, но все равно ситуация неприятная", - рассказал Худяков.

"Рубин" с 20 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. "Тамбов" идет 11-м, набрав 22 очка. В следующем туре "Рубин" 8 марта примет самарские "Крылья Советов", "Тамбов" днем ранее сыграет в гостях с московским "Динамо".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Лаленкова стала шестой на ЧМ по конькобежному спорту в классическом многоборье
Чемпионкой мира стала Ирен Вюст из Нидерландов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС