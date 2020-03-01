Худяков: футболисты "Рубина" с опозданием приехали на матч РПЛ по вине "Тамбова"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" с запозданием приехали на гостевой матч 20-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) с "Тамбовом" по вине принимающей стороны. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде в связи с реконструкцией стадиона в Тамбове и завершилась со счетом 0:0. Пресс-служба "Рубина" сообщила, что футболисты команды приехали на игру с 50-минутным опозданием.

"Я честно говорю - это наша вина, игроки "Рубина" передвигались на нашем автобусе. Мы пригнали два автобуса из Тамбова, и водитель не знал дороги, он вбил в навигатор стадион, и он привел их на старый стадион. Это нас не красит, это чисто наша вина, мы принесли все извинения. Опоздание было незначительным, футболисты "Рубина" приехали на игру за час и десять минут до начала, но все равно ситуация неприятная", - рассказал Худяков.

"Рубин" с 20 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. "Тамбов" идет 11-м, набрав 22 очка. В следующем туре "Рубин" 8 марта примет самарские "Крылья Советов", "Тамбов" днем ранее сыграет в гостях с московским "Динамо".