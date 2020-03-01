Чабан: лидеров сборной России по скелетону Никитину и Третьякова на ЧМ постигла неудача

Россияне впервые с 2012 года не завоевали медалей на чемпионате мира

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидеры сборной России по скелетону Елена Никитина и Александр Третьяков потерпели неудачу на чемпионате мира в немецком Альтенберге. Об этом рассказал ТАСС главный тренер команды Данил Чабан. Россияне не завоевали медалей на чемпионате мира впервые с 2012 года. В Альтенберге Никитина заняла пятое место, Третьяков - восьмое, Никита Трегубов - девятое, Юлия Канакина и Рената Хузина поделили 11-12-е места, Евгений Рукосуев финишировал 13-м. В смешанной гонке, которая впервые вошла в программу, Канакина и Трегубов заняли девятое место, Никитина и Третьяков - 12-е.

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"Изначально у нас были надежды на то, что поборемся за медали в смешанной гонке, но после того, как посмотрели на лед, поняли, что сделать это будет очень сложно, - заметил Чабан. - Посмотрите, третье место заняли итальянцы, которые никогда не входили в элиту, но ехали первыми по более твердому льду. А затем лед делался все хуже и хуже". Канакина и Трегубов уходили на старт 10-ми по счету, Никитина и Третьяков замыкали список участников. "Если рассматривать в целом выступление сборной России по скелетону на этом чемпионате мира, то наши лидеры Елена Никитина и Александр Третьяков выступили здесь неудачно. Из четырех заездов один они провалили, что отразилось на конечном результате. Вторые номера показали тот результат, который планировался", - продолжил собеседник ТАСС.