Слуцкий заявил, что "Рубину" пока сложно играть против насыщенной обороны

ТАСС, 1 марта. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий заявил, что команде на данном этапе трудно играть против насыщенной обороны. Такое мнение специалист высказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

В воскресенье "Рубин" на выезде сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 0:0 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Для Слуцкого этот матч стал первым в качестве тренера команды в чемпионате России.

"Нам очень трудно вскрывать эшелонированную оборону, когда девять человек соперника находятся за линией мяча, это очень сложно. Нужно обязательно применять какие-то нестандартные ходы, индивидуальные действия, большую группу атаки необходимо задействовать все время. В заключительной трети футбольного поля надо еще и не ошибаться в развитии атаки, для нашей молодой команды это очень сложно, я думаю даже более мастеровитой команде было бы сложно вскрывать такую насыщенную оборону", - сказал Слуцкий.

"Моменты у нас какие-то возникали, но я не скажу, что они возникали на постоянной основе. Где-то мы еще ошибались в развитии атаки, и "Тамбов" ловил на контратаках, мы понимали, что такой сценарии будет, но, к сожалению, не смогли реализовать какие-то вещи, но я еще раз повторюсь, что на данном этапе мы еще не можем вскрывать такую насыщенную и глубокую оборону", - добавил он.

"Рубин" с 20 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре "Рубин" 8 марта примет самарские "Крылья Советов".