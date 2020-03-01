{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Слуцкий заявил, что "Рубину" пока сложно играть против насыщенной обороны

В воскресенье казанский клуб на выезде сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 0:0

ТАСС, 1 марта. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий заявил, что команде на данном этапе трудно играть против насыщенной обороны. Такое мнение специалист высказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

В воскресенье "Рубин" на выезде сыграл вничью с "Тамбовом" со счетом 0:0 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Для Слуцкого этот матч стал первым в качестве тренера команды в чемпионате России.

"Нам очень трудно вскрывать эшелонированную оборону, когда девять человек соперника находятся за линией мяча, это очень сложно. Нужно обязательно применять какие-то нестандартные ходы, индивидуальные действия, большую группу атаки необходимо задействовать все время. В заключительной трети футбольного поля надо еще и не ошибаться в развитии атаки, для нашей молодой команды это очень сложно, я думаю даже более мастеровитой команде было бы сложно вскрывать такую насыщенную оборону", - сказал Слуцкий.

"Моменты у нас какие-то возникали, но я не скажу, что они возникали на постоянной основе. Где-то мы еще ошибались в развитии атаки, и "Тамбов" ловил на контратаках, мы понимали, что такой сценарии будет, но, к сожалению, не смогли реализовать какие-то вещи, но я еще раз повторюсь, что на данном этапе мы еще не можем вскрывать такую насыщенную и глубокую оборону", - добавил он.

"Рубин" с 20 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре "Рубин" 8 марта примет самарские "Крылья Советов".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Лаленкова стала шестой на ЧМ по конькобежному спорту в классическом многоборье
Чемпионкой мира стала Ирен Вюст из Нидерландов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС