Спортивный директор "Тамбова" остался доволен ничьей в матче РПЛ с "Рубином"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков остался очень доволен результатом и игрой команды в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином". Об этом Худяков рассказал ТАСС.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде в связи с реконструкцией стадиона в Тамбове и завершилась со счетом 0:0.

"Мы очень довольны результатом и игрой. "Рубин" - очень хорошая команда, первую игру главное было не проиграть. Для нас ничья - это хороший результат. Считаю, что мы приобрели очко", - отметил Худяков.

Португальский новичок "Тамбова" Мигел Кардозу вышел на замену на 84-й минуте встречи. "Если бы мы пропустили, думаю, что Кардозу вышел бы намного раньше. Но было много борьбы, для которой нужны были габаритные игроки, которые были у нас на поле, было много стандартов, навалы, и в этих ситуациях наши габаритные игроки атаки помогали у своих ворот. Но мы брали Кардозу под основу, надеюсь, что в будущем он заиграет", - пояснил Худяков.

"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 20 матчах. В следующем туре "Тамбов" 7 марта сыграет в гостях с московским "Динамо".