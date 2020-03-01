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Зимние олимпийские виды спорта

Чудинов: саночник Репилов выложился на заключительном этапе Кубка мира

Тренер ожидал, что спортсмен будет осторожничать

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Победитель Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20 Роман Репилов максимально выложился на заключительном этапе турнира, который завершился в воскресенье в немецком Кёнигзее. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал главный тренер российской сборной Сергей Чудинов.

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Перед заключительным этапом Репилов занимал первое место в общем зачете Кубка мира, опережая ближайшего преследователя всего на один балл. На этапе в Кёнигзее Репилов стал третьим, этот результат позволил ему выиграть общий зачет. Первое место на этапе в Германии занял россиянин Семен Павличенко, в общем зачете Кубка мира он стал третьим.

"Очень интересно получилось в мужских заездах, Рома выложился на полную. Я ожидал, что он будет немного осторожничать, все-таки у него был небольшой гандикап. А он выложился, показал рекорд старта, показал все, на что был способен", - отметил Чудинов.

В женском зачете Кубка мира второй по итогам сезона стала россиянка Татьяна Иванова, третьей - Виктория Демченко. В зачете эстафет российская команда разделила первое место с итальянской сборной. В двойках Александр Денисьев и Владислав Антонов стали четвертыми, в спринтерском зачете двоек четвертое место в общем зачете заняли Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

"Все наши ребята - большие молодцы, - сказал Чудинов. - Немного не повезло вчера Тане Ивановой, но сегодня, наоборот, повезло нам [в эстафете]. Это закономерность".

Всего в нынешнем сезоне россияне на этапах Кубка мира по санному спорту завоевали 33 медали - 12 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград.

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Зимние олимпийские виды спорта
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