Чудинов: саночник Репилов выложился на заключительном этапе Кубка мира

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Победитель Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20 Роман Репилов максимально выложился на заключительном этапе турнира, который завершился в воскресенье в немецком Кёнигзее. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал главный тренер российской сборной Сергей Чудинов.

Россиянин Репилов во второй раз стал обладателем Кубка мира по санному спорту

Перед заключительным этапом Репилов занимал первое место в общем зачете Кубка мира, опережая ближайшего преследователя всего на один балл. На этапе в Кёнигзее Репилов стал третьим, этот результат позволил ему выиграть общий зачет. Первое место на этапе в Германии занял россиянин Семен Павличенко, в общем зачете Кубка мира он стал третьим.

"Очень интересно получилось в мужских заездах, Рома выложился на полную. Я ожидал, что он будет немного осторожничать, все-таки у него был небольшой гандикап. А он выложился, показал рекорд старта, показал все, на что был способен", - отметил Чудинов.

В женском зачете Кубка мира второй по итогам сезона стала россиянка Татьяна Иванова, третьей - Виктория Демченко. В зачете эстафет российская команда разделила первое место с итальянской сборной. В двойках Александр Денисьев и Владислав Антонов стали четвертыми, в спринтерском зачете двоек четвертое место в общем зачете заняли Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

"Все наши ребята - большие молодцы, - сказал Чудинов. - Немного не повезло вчера Тане Ивановой, но сегодня, наоборот, повезло нам [в эстафете]. Это закономерность".

Всего в нынешнем сезоне россияне на этапах Кубка мира по санному спорту завоевали 33 медали - 12 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград.