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Летние олимпийские виды спорта

Ковпанец: сборная России по велотреку упустила много шансов для завоевания медалей на ЧМ

Российская команда завоевала на турнире одну медаль

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские спортсмены упустили много возможностей для завоевания медалей в ходе чемпионата мира по велотреку в Берлине. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российской сборной Сергей Ковпанец.

Чемпионат мира завершился в воскресенье, российская команда завоевала на турнире одну медаль - Анастасия Войнова стала второй в индивидуальном спринте. Ранее президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил ТАСС, что спортсменка испытывала сложности при подготовке к турниру из-за проблем со здоровьем. Кроме того, четырехкратная чемпионка мира Дарья Шмелева выступала на чемпионате мира на фоне полученных в прошлом году тяжелых повреждений.

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"Когда медалей очень мало, итог подводить намного сложнее, конечно, много упущенных моментов, тех, в которых можно было себя реализовать, - прежде всего, женский командный спринт, мужской командный спринт, - сказал Ковпанец. - Конечно, хотелось бы больше от этого чемпионата, но положительный момент в том, что мы готовимся к Олимпийским играм, и те лицензии, которые нам были необходимы, мы заработали. Это прежде всего мужской командный спринт, о чем мы волновались".

Специалист отметил, что лидеры национальной команды, несмотря на все обстоятельства, показали свою конкурентоспособность. "Что касается лидеров - искать причины в том, что они были больны, это вторично, но это показывает, что они конкурентоспособны даже после таких тяжелых травм, это говорит о том, что мы на правильном пути, - сказал он. - Завоевание квот было самым главным, особенно в мужском командном спринте и в женском мэдисоне, единственное - много тактических ошибок было сделано, но это исправимо, девчонки молодые, думаю, несколько мэдисонов проедут на хороших международных соревнованиях, и все будет, главное - быть функционально готовым".

Ковпанец рассказал о том, сколько квот удалось завоевать сборной России в ходе олимпийского отбора. "У нас имеются квоты в мужском командном спринте, это позволяет выступить двум спортсменам в спринте и двум - в кейрине, в женском командном спринте - такой же регламент, женский мэдисон позволяет выступить еще одной спортсменке в отдельной дисциплине - в омниуме, - сказал специалист. - Не заработали квоты в мужской командной гонке, в мужских темповых видах, но там секунды, которые показали датчане, недосягаемы для остального мира, но мы над этим работаем, у молодых спортсменов еще все впереди".

"Железные кандидаты на Олимпийские игры - Войнова и Шмелева, - добавил Ковпанец. - В мужском командном спринте - Денис Дмитриев, Александр Шарапов, Шейн Перкинс и Павел Якушевский. Остальные будут понятны по итогам сборов".

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Летние олимпийские виды спорта
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