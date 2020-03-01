Президент "Арсенала": Луценко является одним из лучших нападающих РПЛ

Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения в матче с "Арсеналом" в РПЛ

В воскресенье "Арсенал" на выезде переиграл "Сочи" со счетом 2:1. Оба мяча в составе команды из Тулы забил Луценко. На счету 33-летнего форварда девять забитых мячей в нынешнем сезоне, он занимает четвертое место в списке бомбардиров.

"Я всегда говорил, что он один из сильнейших нападающих в России, и он это доказывает. Мы его два года хотели взять и взяли в этом году. Он может играть еще лучше и еще докажет", - отметил Аджоев.

"Арсенал" забил победный гол на шестой компенсированной минуте матча. "Во втором тайме "Сочи" играл лучше. Но нельзя выключаться, надо играть до конца. Мы это продемонстрировали и поэтому выиграли, бог нас наградил", - сказал Аджоев.

"Арсенал" с 28 очками в 20 матчах поднялся на шестую строчку таблицы РПЛ. В следующем туре "Арсенал" сыграет 7 марта на выезде с "Оренбургом".