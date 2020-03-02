Президент IIHF Фазель заявил, что в проведении чемпионата мира без зрителей нет смысла

ТАСС, 2 марта. Проведение чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии без зрителей из-за коронавируса не имеет смысла. Такое мнение высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментарий которого приводит швейцарское издание Blick .

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне. На вечер воскресенья в Швейцарии было зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом.

"Мы поддерживаем тесный контакт с организаторами и пытаемся проанализировать ситуацию, - сказал Фазель. - Мы будем ждать до 15 марта, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Чемпионат мира не будет проходить при пустых трибунах, я не вижу в этом смысла".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.