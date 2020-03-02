Журова считает, что в России предприняты серьезные усилия для защиты спортсменов в CAS

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия предпринимает серьезные усилия для защиты спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение ТАСС в понедельник высказала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

В понедельник адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич во время слушаний в CAS заявил, что представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу российских, являются подделкой.

"Когда идет борьба в инфополе, можно сказать что угодно. Например, Родченков, наверняка, многое говорил и не понимал, что его слова могут быть доказательствами. Сейчас в нашей стране предприняты очень серьезные усилия для защиты спортсменов в CAS, наверное, наши оппоненты просто не ожидали этого", - считает собеседница агентства.

"Сейчас у нас есть хорошие адвокаты, которые могут разбирать и выявлять такие нарушения [как с подписями], настаивать на них. Тот или иной человек, который высказывается или, например, подделывает подписи, должен понимать, что это будет использоваться", - сказала Журова.

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК, их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы. Зайцева, Романова, Вилухина на Играх в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.