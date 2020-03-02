20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Журова считает, что в России предприняты серьезные усилия для защиты спортсменов в CAS

В понедельник адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной во время слушаний в CAS заявил, что представленные МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова являются подделкой
Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова. Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия предпринимает серьезные усилия для защиты спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение ТАСС в понедельник высказала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

На эту тему
Адвокат: МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова

В понедельник адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич во время слушаний в CAS заявил, что представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу российских, являются подделкой.

"Когда идет борьба в инфополе, можно сказать что угодно. Например, Родченков, наверняка, многое говорил и не понимал, что его слова могут быть доказательствами. Сейчас в нашей стране предприняты очень серьезные усилия для защиты спортсменов в CAS, наверное, наши оппоненты просто не ожидали этого", - считает собеседница агентства.

"Сейчас у нас есть хорошие адвокаты, которые могут разбирать и выявлять такие нарушения [как с подписями], настаивать на них. Тот или иной человек, который высказывается или, например, подделывает подписи, должен понимать, что это будет использоваться", - сказала Журова.

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК, их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы. Зайцева, Романова, Вилухина на Играх в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.

Теги
Зайцева, Ольга АлексеевнаДопинг-скандал вокруг российского спортаЖурова, Светлана Сергеевна
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Сергей Иванов рассудит "Спартак" и ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу
Встреча пройдет 4 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС