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Олимпиада-2020 в Токио

Минспорт не намерен увеличивать медштаб сборной России на ОИ-2020 в связи с коронавирусом

К настоящему времени в Японии отмечено 976 случаев заражения новым коронавирусом
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ не намерено расширять медицинский штаб сборной России на Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом министр спорта Олег Матыцин заявил журналистам в понедельник.

Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио. К настоящему времени в Японии отмечено 976 случаев заражения новым коронавирусом, двенадцать человек скончались. Основная часть заразившихся (705) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс").

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"Штаб установлен, квоты установлены. Механизм взаимодействия очень продуктивный, количество штатного персонала определено, не думаю, что есть необходимость в его увеличении", - сказал Матыцин.

"Прежде всего, будем тщательно осуществлять контроль за состоянием здоровья. Это наша первоочередная задача, чтобы люди, не только спортсмены, но и тренеры, персонал, который является одной единой российской командой, - он был здоров, подошел к этим Играм в хорошей форме. Мы активно взаимодействуем с министерством здравоохранения, с ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством России) по всем вопросам, связанным и с состоянием здоровья, и с обеспечением антидопингового образования, и с контролем всех сторон по восстановлению спортсменов и подведению их в оптимальной форме к моменту проведения Олимпиады", - отметил министр.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее, всего же случаи инфицирования были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

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Олимпиада-2020 в Токио
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