Абэ: Япония продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио, несмотря на коронавирус

ТОКИО, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Японии будут продолжать подготовку к летним Олимпийским играм в Токио, несмотря на распространение коронавируса. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Мы намерены продолжать подготовку к Играм и прилагать все усилия, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей", - сказал он в ответ на вопрос, не приведет ли ситуация с коронавирусом к отмене Олимпиады.

Ранее член Международного олимпийкого комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о возможной отмене Олимпийских игр в Токио из-за распространения коронавируса. Он также отметил, что оргкомитет Олимпийских игр должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения соревнований.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като в свою очередь сказал, что японская сторона примет во внимание ситуацию с коронавирусом в свете предстоящей Олимпиады. Председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори также подчеркивал, что вопрос отмены или переносов сроков проведения Олимпиады пока не рассматривается.