Абэ: Япония продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио, несмотря на коронавирус

ТОКИО, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Японии будут продолжать подготовку к летним Олимпийским играм в Токио, несмотря на распространение коронавируса. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Мы намерены продолжать подготовку к Играм и прилагать все усилия, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей", - сказал он в ответ на вопрос, не приведет ли ситуация с коронавирусом к отмене Олимпиады.
Ранее член Международного олимпийкого комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о возможной отмене Олимпийских игр в Токио из-за распространения коронавируса. Он также отметил, что оргкомитет Олимпийских игр должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения соревнований.
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като в свою очередь сказал, что японская сторона примет во внимание ситуацию с коронавирусом в свете предстоящей Олимпиады. Председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори также подчеркивал, что вопрос отмены или переносов сроков проведения Олимпиады пока не рассматривается.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тысяч человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,2 тысячи.