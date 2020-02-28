Антирекорды коронавируса. Отмену спортивных соревнований пока не остановить

Страх охватил пораженные новым коронавирусом страны — Китай, Иран, Южную Корею, Италию. Люди боятся выходить на улицу, сводят к минимуму контакты между собой. В условиях, когда зараза витает в воздухе, им явно не до прогулок и массовых мероприятий, в том числе спортивных.

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Вот их и отменяют. Пустые трибуны и напуганные сообщениями о летальных исходах спортсмены — явно не то, что хотят видеть международные федерации на своих соревнованиях. Первым под нож пошли спортивные мероприятия в Китае. Отменены десятки международных стартов, в числе которых зимний чемпионат мира по легкой атлетике, чемпионат мира по пятиборью, теннисный турнир WTA, Гран-при в классе "Формула-1". Как долго коронавирус еще будет заражать и пугать людей, никто точно сказать не может. Однако заблаговременность принятия решений настораживает. Те же гонки должны были состояться в Шанхае в середине апреля, но их все же отменили. Как это можно воспринимать? А так, что владельцы "Формулы-1" — а это довольно осведомленные и влиятельные люди — не уверены в том, что вспышка будет потушена в следующие полтора месяца.

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Не добавляют оптимизма и новости из Италии, север которой тоже ушел на карантин. В том числе и спортивный. Коронавирус испугал даже тиффози, которые с ума сходят по футболу. Все идет к тому, что теперь они все чаще будут вынуждены смотреть свою любимую игру только по телевизору. В Южной Корее тоже не все спокойно. Уже перенесены чемпионаты мира по шорт-треку и настольному теннису. Организаторы, международные федерации несут колоссальные убытки, рынки на фоне новостей о коронавирусе и падения производства в Китае рушатся. Эксперты уже подсчитали, что в результате падения рынков 500 богатейших людей мира за один день потеряли 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд. Но не меньший финансовый кризис ждет олимпийское движение, если вдруг случится так, что коронавирус ударит и по предстоящим Играм в Токио. Если предположить, что к апрелю ситуация не изменится, то у мира останется всего три месяца на спасение ситуации.

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Если вирус охватит еще десятки стран, японская столица в июле может стать самым опасным местом на планете, если только организаторы Олимпиады не пойдут на беспрецедентное решение — провести ее без зрителей. Отказ от болельщиков (хотя бы иностранных) и тотальный контроль самочувствия спортсменов станут единственным способом провести Игры в предлагаемых обстоятельствах. И это при условии, что коронавирус не охватит Японию. Тревожные заявления уже раздаются. В авангарде — самый одиозный из членов Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд. В отличие от коллег он не стал юлить и заявил прямо: Олимпиада может быть отменена. При этом альтернативных вариантов проведения Игр уже будет не найти, поскольку просто нет городов, способных подготовиться к соревнованиям в столь короткий срок. Проведение Олимпиады в разных локациях также невозможно, так как "это станет серией чемпионатов мира и не будет соответствовать Олимпийским играм". По его мнению, определенность в этом вопросе должна наступить в мае. Бах уверен, что Игры состоятся Впрочем, оргкомитет "Токио-2020" оснований для паники не видит. Японцы скорее изобретут вакцину от коронавируса, чем позволят ему забрать у них Олимпийские игры, на которые, только по официальным данным, было потрачено $12,6 млрд.

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"Мы никогда не думали об этом [отмене Игр] и впервые слышим о том, что конец мая является крайним сроком. Когда мы обратились по этому вопросу, мы получили ответ, что эти слова не являются позицией МОК, — заявил глава оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто. — Пока мы ориентируемся на то, что Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут согласно графику. На данный момент ситуацию с заболеванием, вызванным коронавирусом, сложно прогнозировать, но мы примем меры, которые позволят безопасно провести Олимпиаду и Паралимпиаду". Тут же, вслед за Паундом, с заявлением должен был выступить глава МОК Томас Бах. И он это сделал, чтобы всех успокоить. "Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом Игр, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Мы полностью заинтересованы в успешном проведении Игр", — сказал Бах.

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