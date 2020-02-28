Антирекорды коронавируса. Отмену спортивных соревнований пока не остановить

Страх охватил пораженные новым коронавирусом страны — Китай, Иран, Южную Корею, Италию. Люди боятся выходить на улицу, сводят к минимуму контакты между собой. В условиях, когда зараза витает в воздухе, им явно не до прогулок и массовых мероприятий, в том числе спортивных.
Вот их и отменяют. Пустые трибуны и напуганные сообщениями о летальных исходах спортсмены — явно не то, что хотят видеть международные федерации на своих соревнованиях.
Первым под нож пошли спортивные мероприятия в Китае. Отменены десятки международных стартов, в числе которых зимний чемпионат мира по легкой атлетике, чемпионат мира по пятиборью, теннисный турнир WTA, Гран-при в классе "Формула-1".
Как долго коронавирус еще будет заражать и пугать людей, никто точно сказать не может. Однако заблаговременность принятия решений настораживает. Те же гонки должны были состояться в Шанхае в середине апреля, но их все же отменили. Как это можно воспринимать? А так, что владельцы "Формулы-1" — а это довольно осведомленные и влиятельные люди — не уверены в том, что вспышка будет потушена в следующие полтора месяца.
Не добавляют оптимизма и новости из Италии, север которой тоже ушел на карантин. В том числе и спортивный. Коронавирус испугал даже тиффози, которые с ума сходят по футболу. Все идет к тому, что теперь они все чаще будут вынуждены смотреть свою любимую игру только по телевизору.
В Южной Корее тоже не все спокойно. Уже перенесены чемпионаты мира по шорт-треку и настольному теннису.
Организаторы, международные федерации несут колоссальные убытки, рынки на фоне новостей о коронавирусе и падения производства в Китае рушатся. Эксперты уже подсчитали, что в результате падения рынков 500 богатейших людей мира за один день потеряли 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд.
Но не меньший финансовый кризис ждет олимпийское движение, если вдруг случится так, что коронавирус ударит и по предстоящим Играм в Токио. Если предположить, что к апрелю ситуация не изменится, то у мира останется всего три месяца на спасение ситуации.
Если вирус охватит еще десятки стран, японская столица в июле может стать самым опасным местом на планете, если только организаторы Олимпиады не пойдут на беспрецедентное решение — провести ее без зрителей. Отказ от болельщиков (хотя бы иностранных) и тотальный контроль самочувствия спортсменов станут единственным способом провести Игры в предлагаемых обстоятельствах. И это при условии, что коронавирус не охватит Японию.
Тревожные заявления уже раздаются. В авангарде — самый одиозный из членов Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд. В отличие от коллег он не стал юлить и заявил прямо: Олимпиада может быть отменена. При этом альтернативных вариантов проведения Игр уже будет не найти, поскольку просто нет городов, способных подготовиться к соревнованиям в столь короткий срок. Проведение Олимпиады в разных локациях также невозможно, так как "это станет серией чемпионатов мира и не будет соответствовать Олимпийским играм".
По его мнению, определенность в этом вопросе должна наступить в мае.
Бах уверен, что Игры состоятся
Впрочем, оргкомитет "Токио-2020" оснований для паники не видит. Японцы скорее изобретут вакцину от коронавируса, чем позволят ему забрать у них Олимпийские игры, на которые, только по официальным данным, было потрачено $12,6 млрд.
"Мы никогда не думали об этом [отмене Игр] и впервые слышим о том, что конец мая является крайним сроком. Когда мы обратились по этому вопросу, мы получили ответ, что эти слова не являются позицией МОК, — заявил глава оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто. — Пока мы ориентируемся на то, что Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут согласно графику. На данный момент ситуацию с заболеванием, вызванным коронавирусом, сложно прогнозировать, но мы примем меры, которые позволят безопасно провести Олимпиаду и Паралимпиаду".
Тут же, вслед за Паундом, с заявлением должен был выступить глава МОК Томас Бах. И он это сделал, чтобы всех успокоить. "Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом Игр, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Мы полностью заинтересованы в успешном проведении Игр", — сказал Бах.
Нужно признать, что слова Баха основаны не на простом желании сохранить мину при плохой игре. Тучи не склонен сгущать даже генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он и его коллеги убеждены, что оснований для объявления вспышки нового коронавируса пандемией не существует. Использование этого определения стало бы сигналом о неспособности мирового сообщества сдержать распространение инфекции.
Нечто подобное в мире происходило четыре года назад, перед началом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Тогда в медийном пространстве на месте коронавируса был вирус Зика. Им тоже долго пугали, он тоже грозил отменить Олимпиаду, однако незадолго до старта Игр истерия поутихла и о нем благополучно забыли.
Хочется верить, что так произойдет и на этот раз.
Артем Кузнецов