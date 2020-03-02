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Летние олимпийские виды спорта

Сальников: FINA не обсуждала перенос ЧМ-2023 по водным видам из Катара в Казань

В конце октября о возможности смены места проведения соревнований сообщал президент FINA Хулио Маглионе

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация плавания (FINA) не обсуждала вопрос о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года из Катара в Казань. Об этом ТАСС сообщил член бюро FINA, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В конце октября о такой возможности смены места соревнований сообщил президент FINA Хулио Маглионе. Решение о проведении чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Казани было принято в июле 2019 года на заседании бюро FINA. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в июле сообщал ТАСС, что Казань готова к проведению чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года и примет турнир, если в этом будет заинтересован Катар. В понедельник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций выбрал Казань местом проведения Суперкубка Европы 2023 года.

"У нас есть контракт на чемпионат мира 2022 года по плаванию на короткой воде и на чемпионат мира 2025 года по водным видам. Больше никаких изменений нет, в последнее время эта тема (переноса турниров - прим. ТАСС) не обсуждалась. На сегодняшний день все остается так, как я сказал", - сказал Сальников.

В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта, плавательный турнир проходил на "Казань-Арене", который сейчас называется "Ак барс банк ареной".

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Летние олимпийские виды спорта
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