Крикунов считает, что гол хоккеистов "Динамо" в игре со "Спартаком" отменили ошибочно

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов считает, что судьи ошибочно отменили гол его команды в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Такое мнение Крикунов высказал на пресс-конференции.

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Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 5:1. В первом периоде при счете 1:0 в пользу бело-голубых арбитры после видеопросмотра отменили гол 21-летнего нападающего Семена Панкратова, усмотрев в действиях форварда помехи действиям вратаря соперника.

"Игра была интересной для зрителей, немножко грубая. Нам кажется, что Панкратов забил чистый гол, но судьи увидели, что была помеха. Жалко, потому что молодой парень стремился", - отметил Крикунов.

Ворота "Динамо" защищал 39-летний Александр Еременко. Основной вратарь бело-голубых по ходу сезона Иван Бочаров был заменен по ходу последней игры регулярного чемпионата с минским "Динамо" (3:4) из-за повреждения. 24-летний вратарь провел в "регулярке" 49 матчей и отразил 93,5% бросков, пропуская в среднем за игру 1,98 гола. После открытой тренировки 29 февраля Крикунов в беседе с журналистами сообщил, что серию со "Спартаком" начнет Бочаров.

"Решили, что пусть первую игру лучше сыграет опытный вратарь", - сказал Крикунов.

Второй матч серии до четырех побед состоится в среду на "ВТБ-Арене".