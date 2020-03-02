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КХЛ

Шипачев: хоккеисты "Динамо" уже забыли первую игру плей-офф со "Спартаком"

Бело-голубые начали серию победой со счетом 5:1

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" уже забыли первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом журналистам рассказал капитан бело-голубых Вадим Шипачев.

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 5:1.

"Сегодня здорово сыграли, в конце выстояли, все нормально. Была хорошая игра плей-офф, двигаемся дальше. Мы уже забыли эту игру, у нас есть следующая, чтобы выиграть. Сегодня у нас были моменты, и мы забили", - сказал Шипачев.

Капитан "Спартака" Анатолий Никонцев отметил, что на ход игры повлияла шайба нападающего "Динамо" Дмитрия Яшкина на третьей минуте встречи. "Мы сегодня мало создали проблем их обороне и вратарю, надо побольше лезть на ворота и бросать. Может быть, нам важно забить первыми. Хочется вести в счете и играть по счету, а не догонять соперника, будем стараться забить первыми", - сказал Никонцев.

Второй матч серии до четырех побед состоится в среду на "ВТБ-Арене".

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