"Динамо" вышло вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ со "Спартаком"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома со счетом 5:1 обыграло столичный "Спартак" в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7038 зрителей.

Шайбы у победителей забросили Дмитрий Яшкин (3-я минута), Андре Петерссон (34 и 38), Михал Чайковски (42) и Владимир Брюквин (60) . В составе проигравших отличился Анатолий Никонцев (57).

В третьем периоде произошло большое количество драк, в результате чего хоккеисты "Динамо" получили 29 минут штрафа, а "Спартака" - 80 минут штрафа. Защитники "Спартака" Максим Гончаров и Александр Никишин были наказаны дисциплинарными штрафами до конца игры (5+20).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Динамо" одерживало победы во всех встречах. В плей-офф "Спартак" и "Динамо" встречались один раз - в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал "Спартак" со счетом 3-1 в серии.

"Динамо" лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ - в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). "Спартак" вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда Кубка Гагарина, в прошлом году "Спартак" в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2-4. "Динамо" в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1-4 в серии).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Динамо". Следующий матч пройдет 4 марта на "ВТБ-Арене".