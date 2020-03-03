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Лига наций

Сборная России узнает соперников по группе в Лиге наций УЕФА сезона-2020/21

Жеребьевка состоится в Амстердаме, где также пройдет очередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги наций пройдет во вторник в столице Нидерландов. Сборная России узнает своих соперников по дивизиону В второго розыгрыша турнира, проводимого Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Этот турнир призван заменить товарищеские матчи, его участники разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре - декабре 2022 года. В целом же формат отбора на мировое первенство остается прежним - победители десяти групп напрямую попадают в финальную стадию, обладатели еще трех путевок станут известны по итогам стыковых матчей. В них примут участие все команды, занявшие вторые места в отборочных группах, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира) из числа тех, кто не пробился на ЧМ-2022 напрямую или не попал в стыковые матчи.

В предстоящем розыгрыше Лиги наций сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D (самые слабые). Согласно рейтингу, в каждой лиге сформированы корзины посева: четыре для лиг А, В и С, две - в лиге D. Стоит отметить, что число команд в лигах A, B и C было увеличено по сравнению с сезоном-2018/19 - тогда в этих дивизионах было по 12 команд; за счет этого команды, занявшие третьи места в группах предыдущего розыгрыша турнира, сборные Германии, Исландии и Польши, избежали понижения в классе и перехода в лигу B.

Сборная России, в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняв второе место и не сумев завоевать право на повышение в классе. В предстоящем турнире команде под руководством Станислава Черчесова предстоит сыграть не с двумя, а с тремя соперниками. Ими гарантированно не станут сборные Австрии, Уэльса и Чехии, которые, как и российская команда, попали в первую корзину лиги B. В число потенциальных соперников россиян входят сборные Шотландии, Норвегии, Сербии и Финляндии (корзина 2), Словакии, Турции, Ирландии и Северной Ирландии (корзина 3), а также Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии (корзина 4).

На предварительной стадии Лиги наций матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур - 3-5 сентября, второй тур - 6-8 сентября, третий тур - 8-10 октября, четвертый тур - 11-13 октября, пятый тур - 12-14 ноября, шестой тур - 15-17 ноября.

Конгресс УЕФА

Также во вторник в Амстердаме пройдет очередной конгресс УЕФА. Его основные цели носят сугубо операционный характер. Во-первых, речь пойдет об утверждении годового отчета организации. Также будет поднят вопрос об утверждении финансового отчета за сезон-2018/19 и бюджета на сезон-2020/21, а также об отчетах о работе комитетов УЕФА.

Кроме того, пройдут выборы в исполком УЕФА (один член с мандатом на один год) и в совет ФИФА (один член с мандатом на три года). На первую из должностей будет претендовать немец Райнер Кох, в этом качестве он должен заменить Райнхарда Гринделя. Что касается второго поста, единственным претендентом на него является француз Ноэль Ле Грэ.

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Лига наций
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