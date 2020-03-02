Впервые в России. Казань в 2023 году примет матч за Суперкубок УЕФА

АМСТЕРДАМ, 2 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в рамках рабочей встречи исполнительного комитета организации в Амстердаме принял решение доверить казанскому стадиону "Ак Барс банк арена" право провести матч за Суперкубок УЕФА 2023 года. Игра между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы впервые в истории пройдет в российском городе.

На эту тему Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани

Изначально Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в Казани в 2022 или 2023 году. Конкурентами главной арены столицы Татарстана, вместимость которой составляет 45 379 зрителей, в борьбе за право принять престижный матч были Олимпийский стадион в Хельсинки и "Эйр Албания Стэдиум" в Тиране. Непосредственно перед голосованием Федерация футбола Албании отказалась от борьбы за проведение Суперкубка УЕФА. Таким образом, финский и российский стадионы получили право принять эти игры в 2022 и 2023 годах соответственно. Сложившаяся ситуация напоминает произошедшее в прошлом сентябре на исполкоме УЕФА в Любляне. Тогда определялись места проведения финалов Лиги чемпионов в 2021, 2022 и 2023 годах. Было принято решение, согласно которому решающие игры главного еврокубкового турнира были отданы Санкт-Петербургу, Мюнхену и Лондону соответственно. Как сообщил тогда ТАСС член исполкома УЕФА Алексей Сорокин, ненужной конкуренции за предстоящие финалы не было, поскольку, например, немецкая сторона сразу изъявила желание организовать решающую игру Лиги чемпионов именно в 2022 году. По словам Сорокина, в этот раз также как такового голосования не было, потому что после снятия албанской стороны осталось два кандидата на два года. "Все определилось достаточно быстро. В презентации коллег из аппарата было подчеркнуто, что заявка сильная и все гарантии предоставлены. Город имеет хороший опыт проведения различного рода крупных соревнований, поэтому было приятно слышать, что по организации вопросов не возникает", - добавил в разговоре с корреспондентом ТАСС член исполкома УЕФА. Очередное доказательство доверия УЕФА к России Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет на территории России. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА, в 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов. В 2021 году, как уже упоминалось, Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов. В нынешнем году в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов чемпионата Европы.

На эту тему Матыцин: решение о проведении матча за Суперкубок УЕФА в Казани говорит о доверии к РФ

Несмотря на то что в Казани еще не проводилось решающих матчей под эгидой УЕФА, город и открытый в 2013 году стадион обладают большим опытом. На этом стадионе прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя получение Казанью права на проведение этого матча, отметил, что решение УЕФА говорит о высокой степени доверия к России. "Вслед за Евро-2020 и финалом Лиги чемпионов - 2021 в Санкт-Петербурге нашу страну ждет еще один футбольный праздник. От всей души поздравляю Казань, которая сегодня получила право провести Суперкубок УЕФА в 2023 году. Это решение УЕФА говорит о высокой степени доверия как к Казани в частности, так и к нашей стране в целом", - сказал глава спортивного ведомства. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, власти города полны решимости "провести незабываемый Суперкубок УЕФА". "Я очень рад, что такое решение принято, - подчеркнул глава города, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба мэрии. - Впервые Суперкубок УЕФА будет проходить в России, в Казани. Мы этим гордимся и будем очень готовиться".

На эту тему Дюков: матч за Суперкубок УЕФА в Казани позволит России использовать наследие ЧМ

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова, в свою очередь, сообщила ТАСС, что глава региона уже дал распоряжение начать подготовку к Суперкубку УЕФА 2023 года. "Для нас большое доверие, что впервые в истории России матч за Суперкубок УЕФА будет принимать Казань. Столица Татарстана абсолютно готова для принятия футбольного турнира любого уровня - ярким подтверждением тому стало достойное проведение игр чемпионата мира по футболу в 2018 году", - сказала она. Президент РФС Александр Дюков отметил, что подобные спортивные события позволяют активно использовать наследие чемпионата мира, которым является казанский стадион. "Столица Татарстана зарекомендовала себя с лучшей стороны во время Кубка конфедераций и чемпионата мира. И город, и стадион, без сомнений, будут готовы к проведению Суперкубка на самом высоком уровне", - приводит его слова пресс-служба РФС. Все пройдет по высшему разряду Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе клуба, отметил, что эффект от проведения матча за Суперкубок УЕФА в столице Татарстана будет сопоставим с чемпионатом мира по экономическому и имиджевому эффекту. "Для города и республики это отличная реклама, - сказал он. - Казань как минимум на один день будет в центре внимания всей футбольной Европы, конечно, это здорово. Учитывая огромный опыт нашего города в проведении крупных спортивных мероприятий, уверен, что все пройдет по высшему разряду, будет праздник для болельщиков, для всех нас".

На эту тему Газзаев: Казань заслужила право провести матч такого высокого уровня, как Суперкубок УЕФА