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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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Адвокат Панич: подтверждение подделки подписей Родченкова может повлиять на другие дела

Во вторник МОК подтвердил вывод российской стороны о поддельных документах Родченкова по делу об антидопинговых нарушениях Зайцевой, Вилухиной и Романовой

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Подтверждение Международным олимпийским комитетом (МОК) вывода о подделке подписей бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченковa может оказать влияние на ход других дел. Об этом журналистам заявил адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич.

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Во вторник МОК подтвердил вывод российской стороны о поддельных документах Родченкова по делу об антидопинговых нарушениях Зайцевой, Вилухиной и Романовой.

"Дело в том, что часть тех документов, которые есть в нашем деле, подавались и в других делах. Как в тех, которые уже были рассмотрены, так и в тех, которые рассматриваются или будут рассматриваться в ближайшее время. Так что если вывод о том, что подписи подделаны, правильный, мы считаем, что этот может оказать влияние и на другие дела", - заявил Панич.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. 

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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