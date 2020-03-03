Рябинский: британский боксер Уайт является очень опасным соперником для Поветкина

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Британский боксер Диллиан Уайт является очень опасным соперником для россиянина Александра Поветкина. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Ранее стало известно, что Поветкин и Уайт проведут бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе 2 мая в Манчестере.

"Бой хороший, очень зрелищный. Соперник очень опасный, что, конечно, не может не вызывать определенное чувство волнения. Но на этом уровне, на котором Саша выступает, все ребята сильные", - сказал Рябинский.

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.