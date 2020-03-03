Вилухина заявила, что обвинения против нее в допинговом деле носят клеветнический характер

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывшая биатлонистка Ольга Вилухина считает, что обвинения против нее в допинговом деле носят клеветнический характер. Свое мнение она высказала ТАСС после окончания рассмотрения ее апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Помимо апелляции Вилухиной, суд рассмотрел дела Яны Романовой и Ольги Зайцевой, которые также были признаны Международным олимпийским комитетом (МОК) виновными в нарушении антидопинговых правил на основании показаний бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова.

"Я выступала на слушаниях, считаю, они прошли очень конструктивно. Все обвинения, которые ранее были выдвинуты против меня, носят клеветнический характер. Что касается царапин на пробах, то я их точно не оставляла. В 2014 году я по акту передала свои допинг-пробы, но в 2017 году меня обвинили в царапинах. Это как минимум абсурдно", - сказала Вилухина.

"Дело длится так долго, что я уже устала от этих судебных разбирательств. Все пробы, что я сдала на протяжении карьеры, - отрицательные. И меня бесит, что на соревнованиях в России, куда я приезжаю в качестве почетного гостя, меня объявляют как призера чемпионата мира, а приставку "двукратный серебряный призер Олимпийских игр" убрали. Меня никто так не унижал", - добавила она.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их сочинские результаты были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.