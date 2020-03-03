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Лига наций

Борис Игнатьев: российские футболисты будут фаворитами в своей группе Лиги наций

По итогам жеребьевки стало известно, что россияне встретятся с командами Сербии, Турции и Венгрии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу будет фаворитом группы 3 дивизиона В Лиги наций. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

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По итогам жеребьевки, прошедшей во вторник, стало известно, что россияне встретятся с командами Сербии, Турции и Венгрии.

"Я бы выделил из этой группы нашу команду, считаю, что сборная России будет фаворитом группы. Наверное, сборные Сербии и Турции составят конкуренцию. Думаю, что судьба первого места определится в матчах между этими тремя командами, венгры все-таки послабее нас", - сказал Игнатьев.

По словам Игнатьева, самым сложным будет матч с командой Турции на выезде. "Турецкая команда очень сильна при поддержке своих болельщиков. У сербов всегда хороший подбор игроков, есть квалифицированные исполнители. Другое дело, что у них не все благополучно с точки зрения решения организационных моментов", - подчеркнул он.

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Лига наций
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