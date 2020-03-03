Борис Игнатьев: российские футболисты будут фаворитами в своей группе Лиги наций

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу будет фаворитом группы 3 дивизиона В Лиги наций. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе Лиги наций

По итогам жеребьевки, прошедшей во вторник, стало известно, что россияне встретятся с командами Сербии, Турции и Венгрии.

"Я бы выделил из этой группы нашу команду, считаю, что сборная России будет фаворитом группы. Наверное, сборные Сербии и Турции составят конкуренцию. Думаю, что судьба первого места определится в матчах между этими тремя командами, венгры все-таки послабее нас", - сказал Игнатьев.

По словам Игнатьева, самым сложным будет матч с командой Турции на выезде. "Турецкая команда очень сильна при поддержке своих болельщиков. У сербов всегда хороший подбор игроков, есть квалифицированные исполнители. Другое дело, что у них не все благополучно с точки зрения решения организационных моментов", - подчеркнул он.